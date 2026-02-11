Fútbol

La afición del Pumas de Keylor Navas castiga a su equipo luego de la eliminación de Concacaf (video)

Pumas vive en medio de los cuestionamientos de sus aficionados por el rendimiento en cancha

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas junto a sus compañeros en la previa del juego Pumas - Chivas.
Los jugadores de Pumas sufrieron del abucheo de sus seguidores luego de la eliminación contra San Diego FC. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PumasKeylor Navas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.