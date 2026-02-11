La afición del Pumas de Keylor Navas castiga a su equipo luego de la eliminación de Concacaf (video)

Los jugadores de Pumas sufrieron del abucheo de sus seguidores luego de la eliminación contra San Diego FC.

La afición de Pumas dejó en evidencia su molestia tras la eliminación del equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto de Keylor Navas venció 1-0 al San Diego FC en la vuelta, pero el resultado fue insuficiente para revertir el 4-1 sufrido en la ida, por lo que quedó fuera del torneo con un global de 4-2.

Al finalizar el encuentro, los seguidores felinos abuchearon, insultaron e incluso hicieron gestos ofensivos hacia los jugadores. Sin embargo, hubo una excepción: Keylor Navas. El arquero costarricense recibió muestras de reconocimiento por parte de la grada.

El respaldo al tico se da en medio de la incertidumbre sobre su continuidad. Navas finaliza contrato al término del campeonato y, hasta ahora, su renovación sigue sin definirse.

Acá la reacción de la gente: