Fútbol

La advertencia de Fidel Escobar en Saprissa: ‘Cartaginés irá con todo’

Los jugadores del Saprissa aseguran que la vuelta ante Cartaginés será muy compleja, pese a ir ganando 2 a 1 en el global

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Saprissa
Óscar Duarte y Kendall Waston celebraron el triunfo de Saprissa sobre Cartaginés, mientras que Marco Ureña y Mauricio Quiroga no escondieron su decepción. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaCartaginés
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.