La advertencia de Fidel Escobar en Saprissa: ‘Cartaginés irá con todo’

Óscar Duarte y Kendall Waston celebraron el triunfo de Saprissa sobre Cartaginés, mientras que Marco Ureña y Mauricio Quiroga no escondieron su decepción.

Aunque Saprissa ganó 2 a 1 la ida ante Cartaginés, los jugadores morados no se confían de la ventaja que obtuvieron y aseguran que la vuelta será un partido durísimo, por lo que la S no se puede sentir todavía en la final de la segunda ronda.

Fidel Escobar, volante central morado, aseguró que ellos tuvieron muchas fortalezas, como el manejo del ritmo del partido.

“La serie está abierta, debemos cerrar en casa de la mejor manera. Fue un buen trabajo, pero en casa ellos irán con todo a buscar el gol desde el comienzo y ahí es donde debemos estar más concentrados”, afirmó Escobar.

El canalero reflexionó sobre la actuación de Sebastián Acuña, volante central, quien no venía siendo regular pero fue estelar contra los brumosos.

“Trabajamos muy bien, lo que hizo Acuña fue fundamental y Kenay Myrie también. El trabajo salió muy bien, la verdad es que el profe tuvo razón al decir que estamos en un gran momento”, dijo.

Para el panameño la estrategia morada y el desempeño táctico fue determinante.

“Los pequeños detalles son fundamentales, pero el esfuerzo fue muy bueno en el campo y nos vimos muy compactos, la verdad estoy muy contento con lo que se hizo”, declaró.

Otro que coincidió con Escobar fue Mariano Torres.

“Contento con lo que hicimos, pudimos marcar un gol más, pudimos tener un 3 a 0 a favor, pero bueno Cartaginés se vino encima y ahora falta lo más duro que es el partido de vuelta”, acotó.

Torres se hizo presente en el marcador gracias en parte al infortunio del defensa brumoso Everardo Rubio, que desvió hacia la red un centro del argentino.