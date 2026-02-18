La abuelita de Keylor Navas se desbordó en lágrimas por un recuerdo que le partió el corazón

Doña Elizabeth Guzmán junto a su esposo, Juan Gamboa y su hija, Sandra. Ellos son los abuelos y la mamá de Keylor Navas.

Elizabeth Guzmán, abuelita materna de Keylor Navas, no pudo aguantar las lágrimas al recordar cómo el guardameta, hoy de 39 años, dejó Pérez Zeledón a los 14 para marcharse rumbo a San José y vincularse a Saprissa.

Doña Elizabeth fue una de las entrevistadas en el documental del futbolista tico, que celebra sus 20 años de carrera. En el primer capítulo, estrenado el pasado martes, se repasó el inicio de su trayectoria.

El documental de Keylor Navas fue realizado por la productora española Offside, con la participación de la agencia de publicidad también española Condor Media. La producción se puede ver en el canal oficial de Keylor Navas en YouTube. Esta semana el estreno fue el martes por la noche, pero no hay un horario anunciado para los próximos capítulos.

En el primer episodio, la abuelita de Navas no contuvo las lágrimas al revivir cómo fue el momento en que su hija, Sandra Gamboa, le comunicó que Keylor, con apenas 14 años, dejaría su casa para buscar convertirse en jugador profesional en San José, específicamente en Saprissa.

“Cuando dijeron que se lo llevaban para Saprissa, yo no quería. Me puse rara, no quería que se fuera… Yo no decía nada, pero me puse rara; hasta rezaba para que no se fuera”, confesó Elizabeth. “Porque ellos vivían conmigo como hijos; para mí ese chiquito no lo veo como un nieto, sino como un hijo”, agregó entre lágrimas.

Según recordó su padre, Freddy Navas, a Keylor lo observaron en un partido contra la Escuela de Fútbol de Pedregoso y de inmediato solicitaron que se trasladara a San José.

“Un poco de miedo, de dudas por lo que podía pasar. Saber si le iba a servir; uno no sabe si era muy joven para irse solo a San José”, dijo don Juan Gamboa, abuelo materno de Navas.

Por su parte, Keilyn Navas, una de las hermanas del arquero, detalló el impacto que significó para ella ver al Halcón partir lejos de Pérez Zeledón, ya que el papá no estaba con ellos.

“Papi no vivía con nosotros, entonces él era como esa figura del hombre de la casa, él era como mi protector, pero a mí se me fue mi hermano. Yo me sentí desprotegida cuando él se fue”, manifestó.

Doña Sandra Gamboa, madre de Keylor, destacó que permitió el traslado porque era consciente de que ese era el sueño de su hijo.

Keylor llegó a Saprissa para encaminarse también como arquero de la Selección Nacional. Se integró al proceso U-15, luego pasó por la Sub-17, la Sub-20 y finalmente la Selección Mayor, donde fue titular prácticamente desde 2009 hasta 2025.