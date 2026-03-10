Kristian Mora se le pone ‘al frente’ a Hernán Medford

Kristian Mora, director de Tigo Sports, no se guardó nada al contradecir al entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford.

Medford afirmó, luego de la victoria contra CS Herediano, que el cuadro morado fue ampliamente superior a su rival, al punto de asegurar que “le pasó por encima” a los rojiamarillos.

El duelo terminó 2-1 a favor del Monstruo, pero el gol de la victoria llegó hasta el minuto 88 del partido, por medio de Orlando Sinclair.

“Le pasamos por encima a Herediano en todo: en fútbol, en intensidad y en lo táctico, y les recomiendo que analicen el partido. Vimos a Saprissa tácticamente bien parado, intenso y corriendo. Nos quisieron jugar sucio, porque nos hicieron descansar 48 horas y Heredia descansó 72, y se jodió quien nos hizo eso. Corrimos más con menos tiempo de descanso. Yo le hablo a mis jugadores, hago que se la crean y vean la calidad que tienen, y luego es de ellos”, profundizó el timonel.

Sobre este tema, el reconocido comunicador sentenció que él sí vio a Saprissa ser ampliamente superior a Carmelita en la serie del Torneo de Copa de Costa Rica, donde los tibaseños triunfaron con un marcador global de 10-2.

“Yo vi a Saprissa pasándole por encima a Carmelita, en el Torneo de Copa. Después vi que le ganó a algunos bien; a otros más o menos... Pero, por encima... Solo a Carmelita...”, detalló para poner sus palabras de frente a las de Medford.