Keylor Navas y sus extraños seis meses sin fútbol: hasta pasó un fichaje fallido

Rosario, Argentina. Keylor Navas pasó de mayo de 2024 a enero de 2025 sin fútbol. El arquero, hoy en Newell’s Old Boys de Argentina, vivió un semestre sin hacer lo que siempre había hecho durante los últimos 15 años: jugar al fútbol.

En una entrevista con La Nación, el arquero confesó que no fueron momentos sencillos, a pesar de que su cuerpo le pedía un descanso. El jugador explicó que las decisiones no fueron fáciles durante ese tiempo, ya que, aunque era consciente de que necesitaba un respiro, siempre lo atacaba el deseo de seguir jugando. Ante esto, surgió una oportunidad al cierre del mercado de mitad de año en 2024.

A inicios de septiembre, un equipo logró llegar a un acuerdo con el Halcón; sin embargo, al igual que ocurrió en 2015, cuando iba a ser transferido del Real Madrid al Manchester United, la documentación no llegó a tiempo y el nacional no pudo ser inscrito.

Entrevista exclusiva de La Nación con Keylor Navas

“Yo llegué a firmar con un equipo, pero por un tema de horarios no me pudieron inscribir. Dios sabía lo que yo necesitaba, lo que me gustaba jugar, pero también lo que necesitaba estar en Costa Rica, con mi familia. Lo que viví fue el espacio para recargar energías. Quería sentirme nuevamente sólido, y ahora lo siento. Al final, el parar fue una experiencia que pasó de ser negativa a ser de las mejores que hemos vivido como familia,” explicó el jugador.

La Nación sabe que esta oferta fue del fútbol de Turquía, donde el guardameta siempre ha generado interés, de hecho en un momento el Besiktas intentó importantes ofensivas por el jugador, cuando él estaba en el PSG.

Después del descanso, Navas no ocultó que ahora se siente con ganas de escribir más capítulos en su carrera.

“Estoy listo, estoy fuerte, me siento bien físicamente, eso me da fuerzas. Saber que puedo entrenar sin estar condicionado a que alguien diga si puedo o no hacerlo... Cuando te dejan fuera de los ejercicios por cuestiones de salud, es complicado. Hay muchos factores que antes me afectaban, pero ahora soy libre, gracias a Dios. Estoy disfrutando mucho,” concluyó.