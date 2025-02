Este es el Keylor Navas que nunca sale en las noticias

Rosario, Argentina. De Keylor Navas es común ver en las noticias sus paradas, sus achiques y sus salidas aéreas. Lo normal es observarlo con guantes, pantaloneta, faldas por fuera, licra y tacos... Pero difícilmente se le conoce otro aspecto de su vida más allá del deportivo.

El arquero de Newell’s Old Boys e histórico de la Selección de Costa Rica, sobre todo en Brasil 2014, abrió su libro personal a La Nación, durante la visita del diario a Rosario, Argentina.

Entrevista exclusiva de La Nación con Keylor Navas

El guardameta se quitó los guantes para colocarse su camisa de padre y esposo, más allá del deportista que todos piensan que tiene una “vida perfecta”.

Keylor confesó que sí se enoja, aunque normalmente es muy ecuánime. El exjugador del Real Madrid tiene una situación específica que provoca su malestar:

“La irresponsabilidad. No sé, si decimos que vamos a un lugar y hay que llegar a tal hora, pues es porque hay que hacerlo. A lo mejor yo a veces llego responsable y otros no. No me molesta esperar, pero llegar bien sí es importante”, puntualizó.

Keylor Navas junto a aficionados de otros equipos en Argentina, el tico genera admiración donde juegue Newell's. (Newell's Old Boys/Newell's Old Boys)

Aunque todos piensan que el futbolista ha tenido una vida perfecta al alcanzar el éxito en el deporte, Navas aclaró:

“La gente siempre ve lo que la prensa dice, lo que le llega a la casa. Nunca he sido una persona de aclarar, de decir ‘esto es mentira’. Yo podría hacerlo y tengo con qué decir: ‘Me operé, me metieron al quirófano’. Dios sabe cuál es la verdad de mi situación, cuando he sufrido, cuántas alegrías he tenido. Para mí no es importante decirle a alguien que está mintiendo, ellos ya saben. Ahora, la conciencia uno no la esconde. No está en mí tener que decir que eso es mentira”, acotó.

LEA MÁS: Opinión: Mis verdades al aire sobre Keylor Navas

Keylor se considera un roble para su familia. Como todas, ellos también han tenido sus momentos complicados. Ante esto, el jugador se ha convertido en el refugio cuando los demás explotan.

“Soy una persona que, pese a las circunstancias, todo va para adentro. A veces exploto; sí soy de hacerlo, pero en la intimidad. Los que están a mi alrededor espero que sientan confianza y que yo pueda soportar cuando nos llegan momentos difíciles. Si estoy con mi esposa y todos tenemos ganas de llorar, yo prefiero que el que está a la par mía sea el que llore, se desahogue. Yo trato de ser fuerte y un soporte para estar bien”, describió.

A temprana edad, Navas estudió Diseño Publicitario, por lo que siempre le llamó la atención el mundo de la comunicación, y esa era su principal opción si el fútbol no funcionaba.

Con tres Ligas de Campeones en sus vitrinas, Ligas de España, Mundiales de Clubes, vida en Francia; paso histórico con la ‘Sele’ de Costa Rica y experiencias con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., entre otros, cualquiera podría tener problemas para manejar la fama, el reconocimiento y el dinero.

“Yo nunca me olvidé de dónde venía; lo que cuestan las cosas. Cuando uno no tiene nada y se encuentra algo, cuida todo, pero cuando tienes un poquito más, ese primer tesoro sigue valiendo. Todas las personas vamos mejorando económicamente, y queremos cosas mejores, pero eso no está mal. Tenemos sueños y luchamos por ellos. Pero lo que siempre he intentado enfocar en mi familia es que, porque se compre algo que antes no se podía, esto no quiere decir que el dinero haya que tirarlo. Eso que se compró tiene un valor. No hay que levantar los pies de la tierra y no permitir que esas cosas nos desvíen”, explicó.

¿Es el ego una virtud o un defecto?

“Es una pregunta bien complicada, pero yo creo que, si uno tiene un pensamiento positivo y enfoca bien eso con trabajo y fortaleza, eso da seguridad, entonces ya no sería el ego, sino la seguridad en el trabajo, en uno. Cuando eso está mal manejado, llega el ego, y eso ya afecta”.