Keylor Navas y su mensaje a los futbolistas jóvenes: ‘Hay que vivir para el fútbol, no de lo que el fútbol da’

Keylor Navas en marzo estuvo en el país en un evento promocional de su equipo de motocross.

Keylor Navas acumula 20 años de carrera profesional. Además de su paso por Saprissa, Real Madrid, París Saint-Germain y Pumas, en su hoja de vida figuran tres participaciones en Copas del Mundo, tres títulos de la Champions League y reconocimientos como Mejor Portero de España, Francia, México, la Liga de Campeones y la Concacaf.

Ante este recorrido, La Nación le planteó una pregunta al guardameta durante una conversación exclusiva: ¿Qué mensaje le daría a un grupo de jugadores jóvenes al que le está costando asumir el relevo generacional en un equipo o una selección?

El arquero aseguró que todavía no era el momento de conversar sobre la Selección Nacional. Sin embargo, sí compartió su criterio sobre lo que considera fundamental para un grupo de futbolistas en formación que aspira a alcanzar la élite, basado en su propia experiencia.

Keylor destacó que, aunque parezca una obviedad, todo deportista debe visualizar con claridad cuál es su meta, pues de ese sueño dependerá el esfuerzo que esté dispuesto a realizar para alcanzarlo.

“Para mí es muy importante saber adónde se quiere llegar, tener una guía bien marcada y pedirle a Dios salud. Cuando Dios da salud, todo lo demás estará bien. Hay que tener claro que quien juega fútbol tiene un privilegio”, destacó.

Seguidamente, el guardameta envió un mensaje contundente.

“Como siempre digo, hay que vivir para el fútbol. Uno tiene que vivir para el deporte. Hoy en día perdemos la perspectiva y vivimos de lo que da el fútbol, y ahí hay un error”, recalcó.

Navas fue enfático en que el deportista profesional debe comprender que su cuerpo es su principal herramienta de trabajo y que, como tal, debe cuidarlo como un tesoro. También señaló que no debe dejarse distraer por las facilidades que pueden acompañar al fútbol, como el reconocimiento, la fama y otros beneficios.

“Nosotros somos futbolistas y vivimos de nuestro cuerpo. Tenemos que tener disciplina, valores y ser buenas personas. Debemos trabajar, alimentarnos bien y ser honestos. Hay que vivir para el fútbol, no vivir de lo que el fútbol le da a uno. Ya luego, en vacaciones, hay tiempo para disfrutar de todo lo que el fútbol brinda por añadidura”, finalizó.

Keylor Navas reveló así uno de los principios que, según su experiencia, lo llevaron a instalarse en la élite del fútbol mundial, compartiendo escenario con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Marcelo.

La juventud costarricense y las nuevas generaciones de futbolistas tienen en estas palabras un consejo valioso. Lo más difícil no es escucharlo, sino aplicarlo.