Fútbol

Keylor Navas y su mensaje a los futbolistas jóvenes: ‘Hay que vivir para el fútbol, no de lo que el fútbol da’

Keylor Navas reflexionó sobre cómo deben afrontar el fútbol las nuevas generaciones y recalcó que hay que retomar las prioridades en el deporte

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Keylor Navas en marzo estuvo en el país en un evento promocional de su equipo de motocross. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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