Keylor Navas responde cómo está su futuro en Pumas después de la salida de Efraín Juárez

Keylor Navas despejó un balón en el duelo que tuvo Pumas contra el América por los cuartos de final de la Liga MX.

Keylor Navas se encuentra de vacaciones en Costa Rica, pero en medio de su periodo de descanso atendió a La Nación para evaluar la campaña en la que terminó subcampeón de México, ganó el premio al Mejor Portero de la Liga MX y volvió a ser tema de conversación por su destacado rendimiento y las especulaciones sobre su futuro deportivo.

Sin duda, la pregunta sobre dónde jugará el Halcón a partir del segundo semestre del año es la que todos quieren escuchar. Sin embargo, el guardameta fue enfático al señalar que, de momento, es consciente de que tiene contrato con Pumas, aunque reconoce que cuando un jugador destaca siempre surge el interés de otros clubes.

El arquero prefirió no referirse a la Selección Nacional -“No es el momento”- pero habló de su relación con el equipo Felino, con el cual renovó en febrero pasado por un año más. Navas -de 39 años actualmente- reconoce que la dinámica del fútbol hace que cuando hay buenas actuaciones, otros equipos muestren interés.

-Siempre que hay buen rendimiento aparece el interés de otros clubes. ¿Cómo está su futuro deportivo?

-Yo estoy tranquilo, viviendo el presente. Los equipos, cuando uno juega bien, siempre tienen interés. Yo tengo cláusula de salida; un equipo puede pagar y yo cambiar de club, pero estoy tranquilo. El único que sabe el futuro es Dios. Uno no sabe qué pasará. La realidad es que tengo contrato y solo queda disfrutar de este lapso de vacaciones”, respondió.

Navas explicó que a él mismo lo sorprendió la salida del entrenador Efraín Juárez del club, quien, de hecho, fue quien pidió su fichaje en 2025.

-¿Afecta su comodidad en Pumas el hecho que Efraín Juárez ya no esté?

-Sí, para mí sí, pero no solo a mí; yo sé que también a otros compañeros, porque Efraín trabajaba de manera espectacular, nos hacía creer y nos impulsaba a hacer cosas diferentes. No sé qué entrenador llegará ni cuál será su metodología, pero esto nos afecta a todos.

-¿Qué significó Efraín Juárez en su carrera deportiva?

-Efraín era nuestro líder. Confió en muchos de nosotros. El hecho de que estuviera en el equipo me dio mucha confianza. Había compañeros que llegaron siendo descartados en sus equipos y él les sacó su mejor versión. Nosotros queríamos seguir con el proceso, mantener el grupo unido e intentar incorporar jugadores de nivel para optar por un título. Es triste lo que nos pasó. No sé por qué se fue... Pero ahora toca aceptar las decisiones que se toman y entender que hay que trabajar. Ojalá el club pueda convertirse en la institución fuerte que estaba proyectada a ser.

Al referirse al último torneo, Keylor comentó que incluso él mismo se sorprende al analizar su trayectoria: en 2009 fue elegido el mejor arquero de Costa Rica; en la temporada 2013-2014 fue nombrado Mejor Portero de España; en la campaña 2015-2016 recibió el reconocimiento como Mejor Portero de la Champions League; en 2020 fue distinguido como el mejor de Francia y ahora, en 2026, como el mejor de México.

-¿Ahora que fue elegido como Mejor Portero de México, tenía presente otras esas veces que lo había logrado en diferentes ligas?

-Lo valoro con humildad, pero cuando lo pensaba se me venía una sonrisa al rostro. He tenido la oportunidad de ser el mejor en cada liga en la que he estado. Gracias a Dios, a mi esposa y a mi familia. Todas esas cosas complementan a un futbolista para mantenerse enfocado. Este es nuestro trabajo y tenemos que estar muy concentrados para rendir de la mejor manera.

-Más en frío... ¿Cómo digiere lo que vivió en la final de la Liga MX? Perder el cetro en el último minuto luego de la temporada que hizo Pumas...

-Fue un torneo increíble. El cuerpo técnico hizo un trabajo enorme. Luchamos cada partido y creímos en nosotros. Fue triste lo del campeonato; nos faltó un poquito. Se lesionaron jugadores, Memote se fue a la Selección y perdimos cuatro futbolistas para la final. Siento que eso pesó y nos llevó a caernos en los minutos finales.

“Yo creo que las cosas pasan porque Dios así lo quiere. Yo di el 100 por ciento, di lo mejor de mí. La voluntad fue que otro equipo ganara. Quedo tranquilo porque di todo. Eso es lo que siento en este momento. Me siento agradecido por el trabajo y el esfuerzo”.

-¿Cómo está Keylor Navas actualmente? ¿Hay desgaste? ¿Se siente listo para seguir compitiendo?

-Yo estoy muy bien, mentalmente estoy fuerte, estoy excelente. Enfocado en Dios. Jesús da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre hay presión, pero sé cómo manejarla. Ahora hay que disfrutar las vacaciones, recargar energías y continuar.