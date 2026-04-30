Keylor Navas y su discurso en el camerino de Pumas: ‘Hace tiempo nadie daba nada por nosotros’

Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado.

Keylor Navas fue uno de los protagonistas en la previa del juego que Pumas le ganó 2-0 a Pachuca en la última fecha de la Liga MX, luego de que el tico ofreciera un discurso a sus compañeros como capitán del equipo antes del partido.

En sus palabras, el nacional destacó el carácter que ha mostrado el plantel para salir adelante, especialmente cuando pocos los consideraban favoritos y, aun así, terminaron ganando la fase regular.

“Somos un equipo que está peleando por el primer lugar y el título. Hace tiempo nadie daba nada por nosotros, pero ahora es fácil subirse al bus. Lo que nosotros sabemos es que ese bus lo manejamos nosotros y depende de lo que hagamos para ganar ese título”, afirmó en un video dentro del camerino divulgado por el propio club.

Las frases del Halcón provocaron aplausos entre sus compañeros.

Keylor también recalcó que el trabajo físico del equipo ha sido sobresaliente y les recordó a sus compañeros lo realizado en la pretemporada.

“¿Qué vivimos en la pretemporada? Yo estaba mal del tobillo y todos estábamos muertos. Con lo que hicimos, es imposible que otro equipo corra más… ¿Lo volveríamos a hacer? Sí… No quiere decir que nos guste, pero en el fútbol es ahí cuando hacemos lo que no nos gusta para marcar la diferencia”, sentenció.

Pumas iniciará su camino en las fases finales de la Liga MX este domingo a las 5 p. m. en el Estadio Azteca, frente al América.