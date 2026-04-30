Fútbol

Keylor Navas y su discurso en el camerino de Pumas: ‘Hace tiempo nadie daba nada por nosotros’

Keylor Navas fue una de las figuras que impulsó a Pumas para ganar el primer lugar de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado.
Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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