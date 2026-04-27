Keylor Navas dispara la ilusión: Pumas se acerca al título con el costarricense como figura

Keylor Navas atrapa un balón ante Tijuana, en el duelo que se disputó en febrero pasado.

“Tener a Keylor Navas da un 60% de posibilidades de ser campeón”, dijo Édgar Contreras, redactor del diario Reforma de México. Así de claros son los periodistas de ese país sobre el papel que puede jugar el costarricense en la fase final de la Liga MX, donde Pumas llega como favorito al cetro.

Pumas clasificó a la liguilla azteca con 36 puntos y como líder de la tabla, además de que no ha perdido en sus últimos ocho partidos. Ahora, en los cuartos de final, el cuadro de Navas se las verá contra América. Los partidos se jugarán el domingo 3 de mayo a las 5 p. m. en el Estadio Banorte (antes Azteca) y el 10 de mayo en el Olímpico Universitario a las 7:15 p. m.

“Tener a un arquero con la experiencia y calidad de Keylor Navas te hace aspirar al título por donde lo veas, porque es un guardameta con recorrido y se ha convertido en la referencia de Pumas. La base sólida de cualquier equipo es la portería y Pumas tiene al mejor en ese puesto”, detalló Rafael Huesca, periodista mexicano de amplia trayectoria.

Huesca agregó que los felinos encontraron en el Halcón una voz de mando que no tenían, lo que reforzó el trabajo estratégico del técnico Efraín Juárez.

“¿Qué pasa con el Real Madrid cuando no está Courtois? Pumas tiene un portero que da títulos y es el mejor arquero de la historia de la Concacaf. Él es un líder en la cancha. Pumas está cerrando excelente y eso potencia a Keylor”, profundizó.

Por su parte, Édgar Contreras, comunicador del diario Reforma, declaró que contar con el futbolista tico le da a Pumas una ventaja sobre los demás equipos en la lucha por el cetro.

En la liguilla mexicana también están: Chivas, Tigres, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas y América.

“La llegada de Keylor Navas ha sido fundamental para Pumas; este regreso a la liguilla no se explicaría sin la figura del arquero costarricense. Ha realizado atajadas extraordinarias; es de los porteros que garantizan puntos”, evaluó.

“Efraín Juárez llevó al límite al equipo y tener a Navas acerca a Pumas al cetro. La prueba fundamental es América; pese a llegar en un momento complejo, los felinos deben superar a las Águilas para demostrar que están listos”, finalizó.