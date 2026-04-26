David Faitelson enloquece con Keylor Navas y pide un premio para el costarricense de Pumas

Keylor Navas ha realizado paradas muy buenas en la fase regular de la Liga MX. El arquero es el capitán de Pumas.

La clasificación de Pumas de México a la ronda final de la Liga MX como líder de la tabla tiene un responsable, según el periodista mexicano David Faitelson: Keylor Navas, arquero costarricense de los felinos.

Faitelson hizo una publicación en sus redes sociales en la que pidió que Keylor sea valorado como el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la temporada en la Liga MX.

“Sin el costarricense, Pumas no estaría donde está hoy”, recalcó el comunicador.

Pumas logró ganar la fase regular al llegar a 36 puntos, los mismos que tiene Chivas de Guadalajara, pero la diferencia de gol le dio a los felinos el primer puesto.

Los felinos se las verán contra el América en los cuartos de final.

Según medios mexicanos, Pumas jugará entre el 2 y el 3 de mayo en el Azteca, en el partido de ida, mientras que la vuelta será entre el 9 y el 10 de mayo en el Universitario.