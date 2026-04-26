Fútbol

Keylor Navas y Pumas son favoritos en la Liga MX e iniciarán la liguilla ante un gigante

Keylor Navas y Pumas hicieron récord de puntos, además de que sorprendieron en la última fecha y su adversario de siguiente fase es un clásico

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas y sus compañeros celebraron en la casa de Pachuca el triunfo 2 a 0 y la obtención del primer lugar de la Liga MX.
Keylor Navas y sus compañeros celebraron en la casa de Pachuca el triunfo 2 a 0 y la obtención del primer lugar de la Liga MX. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasLiga MX
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.