Keylor Navas y Pumas son favoritos en la Liga MX e iniciarán la liguilla ante un gigante

Keylor Navas y sus compañeros celebraron en la casa de Pachuca el triunfo 2 a 0 y la obtención del primer lugar de la Liga MX.

Keylor Navas y Pumas lo hicieron: contra todos los pronósticos, el equipo del costarricense terminó como líder general de la Liga MX, lo que lo convierte en el principal favorito para dejarse el cetro mexicano.

Los felinos le ganaron 2-0 a Pachuca, en condición de visitante, y con esto llegaron a 36 puntos. El resultado, sumado al empate 0-0 de Chivas de Guadalajara contra Juárez, hizo que el club del Halcón lograra dejarse el primer lugar por diferencia de gol.

Pumas terminó con un saldo positivo de 17 tantos, mientras que Chivas quedó con una diferencia a favor de 16.

Al ser los punteros, Pumas se garantizó que cerrará todas las series que enfrente en la liguilla como local.

Ganar la fase regular representó una alegría para el plantel. De hecho, el equipo viajaba de Pachuca a Ciudad de México cuando se dio el resultado de Chivas, y en el regreso se vivió con entusiasmo la igualdad de los de Guadalajara.

Llegar a 36 puntos para Pumas también significó hacer historia, porque, según confirmó el propio club en redes sociales, con esta marca se estableció un récord de puntaje en torneos cortos.

“Esto que hicimos fue de fe. Nosotros tuvimos fe en Dios, en el proceso, metimos, supimos creer. Contentos, felices por este primer paso. La verdad tenemos que confirmar lo que hemos hecho ahora en Ciudad Universitaria”, afirmó Uriel Antuna, futbolista del cuadro de Keylor.

¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Ya hay rival

Por otra parte, Pumas ya conoce a su rival de liguilla. El cuadro del Halcón tico chocará en el inicio de la ronda final frente al América, su clásico rival.

Las Águilas lograron entrar en el octavo puesto de la clasificación, por lo que jugarán contra el equipo que terminó primero: Pumas.

Según los medios mexicanos, Pumas jugará entre el 2 y 3 de mayo en el Azteca, en el partido de ida, mientras que la vuelta será entre el 9 y el 10 de mayo en el Universitario.

Los clasificados a la liguilla son: Pumas, Chivas, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Tigres y América; lo que falta por definir son las posiciones finales en la tabla.