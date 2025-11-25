Keylor Navas y su difícil año: eliminaciones en sus clubes de Argentina y México y en la Selección

Keylor Navas cerró un 2025 muy diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir en sus restantes 19 años de trayectoria deportiva. Navas tuvo regularidad y fue figura donde jugó, pero, contrario a lo que consiguió en el Real Madrid y en el PSG, el jugador tico esta vez no pudo celebrar títulos y más bien salió adelante de situaciones complejas, como crisis deportivas en las que solo él destacaba.

En enero, el nacional sorprendió al llegar a Newell’s de Argentina, luego de que a mediados del 2024 terminó contrato con el PSG francés. Navas, en la Liga Profesional, marcó tanta diferencia que fue considerado el mejor fichaje de la primera parte del año. Sus paradas ante equipos como Boca Juniors o Estudiantes de La Plata, entre otros, lo hicieron convertirse en ídolo de la Lepra.

Keylor mostró un rendimiento superlativo, al punto que llamó la atención, nuevamente, de la Selección de Costa Rica. El entonces entrenador Miguel Herrera no dudó en ponerse en contacto con el Halcón para ponerlo nuevamente en el arco patrio, luego de su retiro también en 2024.

Con los rojinegros, el tico no pudo acceder a la liguilla del torneo argentino. Newell’s peleó hasta la última fecha de la fase regular, pero no le alcanzó para meterse entre los mejores ocho.

Cuando Navas decidió dejar Newell’s, a mitad de año, su salida fue polémica, ya que en Rosario no lo querían dejar ir, mientras que el oriundo de Pérez Zeledón se sentía muy atraído por el proyecto de Pumas de México. El fichaje provocó un ambiente complejo alrededor del Halcón; al final, el jugador consiguió la libertad y, además, a mitad de año confirmó su regreso a La Sele al disputar la Copa Oro.

El segundo semestre del 2025 pintaba de final de película para el arquero más importante de Costa Rica: se jugaría el boleto a la Copa del Mundo, además de que llegaría a un grande de México a pelear por cetros.

No obstante, las pruebas para Navas fueron duras: le tocó vivir un fracaso en la eliminatoria mundialista, porque Costa Rica no pudo pasar el grupo de Haití, Honduras y Nicaragua, por lo que el Mundial no tendrá al Halcón. Además, Pumas tampoco llegó a la liguilla del certamen mexicano.

Los felinos lograron acceder a la ronda de repechaje, pero en esa fase fueron goleados por Pachuca 3–1. En 48 horas, Keylor vivió dos decepciones a las que no está acostumbrado: una con la Selección y otra con su club.

El Halcón fue mundialista en 2014, 2018 y 2022, además de que se acostumbró a celebrar hasta ocho títulos por temporada con el Madrid o el PSG al ganar liga, copa, Champions, Supercopa, Mundial de Clubes… entre muchos otros trofeos.

Ahora, Navas luchará en 2026 por volver a coronarse. El nacional estará seis meses más de fijo en Pumas y luego el fútbol dirá.