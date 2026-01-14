Fútbol

Keylor Navas y Pumas contra Tigres por la Liga MX: El juego solo se podrá ver por esta aplicación

Keylor Navas y Pumas vuelven a jugar este miércoles por la noche contra uno de los ‘pintados’ de la Liga MX

Por Esteban Valverde
Keylor Navas viajó con el resto de sus compañeros de Pumas a Monterrey para enfrentar a Tigres.
Keylor Navas viajó con el resto de sus compañeros de Pumas a Monterrey para enfrentar a Tigres. (Pumas/Pumas)







