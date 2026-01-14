Keylor Navas y Pumas contra Tigres por la Liga MX: El juego solo se podrá ver por esta aplicación

Keylor Navas viajó con el resto de sus compañeros de Pumas a Monterrey para enfrentar a Tigres.

Keylor Navas y Pumas de México chocarán contra Tigres en la segunda jornada de la Liga MX. En el cotejo, Navas y compañía buscarán su primera victoria de la temporada.

El partido de Keylor se transmitirá únicamente por la aplicación Tubi, la cual tiene programado el encuentro a partir de las 9:00 p. m.

El encuentro presenta un duelo que llama muchísimo la atención: el que protagonizarán el tico y el delantero francés Gignac, figura del equipo rival.

Para Pumas es clave conseguir un triunfo, ya que la presión sobre su entrenador, Efraín Juárez, es muy fuerte. Esto se debe a que en el último torneo no logró acceder a las fases finales y comenzó el presente campeonato con un empate en casa frente a Querétaro.

Luego de la igualdad en la fecha uno, Pumas quedó en el puesto once de la clasificación.

Por su parte, Tigres viene de ganarle 2 a 1 al Atlético San Luis en la primera jornada. Ese partido fue en condición de visitante, lo que demuestra lo fuerte que está el equipo de Monterrey.