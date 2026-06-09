Keylor Navas sigue encendido con el Mundial 2026 y da su sorprendente once ideal

(Tomado del video de Keylor Navas/Tomado del video de Keylor Navas)

Keylor Navas eligió su once ideal de la Copa del Mundo 2026.

Keylor Navas, arquero símbolo de Costa Rica y de Pumas de México, continúa viviendo con intensidad la previa de la Copa del Mundo 2026. Ahora, en su canal de YouTube, dio a conocer su once ideal para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Navas presentó una alineación repleta de figuras de talla mundial.

El Halcón eligió como portero al alemán Manuel Neuer, guardameta de la selección de Alemania, quien regresó al combinado teutón precisamente para disputar el Mundial.

“Por su experiencia, selección y trayectoria es el portero que debe estar como titular”, comentó.

En la línea defensiva, Navas se inclinó por un cuarteto conformado por el marroquí Achraf Hakimi, el neerlandés Virgil van Dijk, el ecuatoriano Willian Pacho y el portugués Nuno Mendes.

Para la zona medular, el costarricense apostó por una mezcla de talento y experiencia. Su elección incluyó al uruguayo Federico Valverde, al croata Luka Modric, al brasileño Neymar y al argentino Lionel Messi como principal generador de juego.

En la delantera, el exportero del Real Madrid y el Paris Saint-Germain colocó a Cristiano Ronaldo, de Portugal, y a Kylian Mbappé, de Francia.

Keylor también elaboró una lista de suplentes, en la que incluyó a David Raya (España), William Saliba (Francia), Lamine Yamal (España), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Rodri (España) y Harry Kane (Inglaterra).

Para completar su equipo ideal, Navas eligió como entrenador al alemán Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra.