Fútbol

Keylor Navas sigue encendido con el Mundial 2026 y da su sorprendente once ideal

Keylor Navas elaboró un equipo con los jugadores que participarán en el Mundial 2026. Aquí puede conocer el once del tico

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas eligió su once ideal de la Copa del Mundo 2026.
Keylor Navas eligió su once ideal de la Copa del Mundo 2026. (Tomado del video de Keylor Navas/Tomado del video de Keylor Navas)







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Keylor NavasMundial 2026Copa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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