Keylor Navas se quedará para siempre en México

Keylor Navas tuvo un partido de seis paradas determinantes en la vuelta de la final de la Liga MX, entre Cruz Azul y Pumas.

Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, acaba de perder la final de la Liga MX ante Cruz Azul. Sin embargo, el tico permanecerá para siempre en territorio azteca, ya que su imagen quedará para ser recordada en un lugar muy especial.

El portero nacional tendrá su propia estatua en el Museo de Cera de la Ciudad de México, según informó TV Azteca.

“El portero de Pumas, Keylor Navas, estará próximamente en el Museo de Cera de la Ciudad de México; así quedará inmortalizado en este singular espacio”, afirmó el canal televisivo en su sitio web.

En redes sociales, algunas cuentas dieron a conocer una imagen que podría corresponder a la figura de Navas; sin embargo, esto no ha sido confirmado.

¡Espectacular!



Así luce la figura de cera de Keylor Navas, la cual ya fue revelada en en Museo de Cera de la Ciudad de México. ¿El uniforme? No podía ser otro. El de los Pumas. pic.twitter.com/hrzAFY4uTf — Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 27, 2026

“TV Azteca se puso en contacto con el museo y le informaron que la figura del portero estará en exhibición”, se lee en la nota.

Keylor Navas llegó a México a mediados de 2025 y, desde su primer torneo, se convirtió en la figura de Pumas. En el último campeonato logró llegar a la final, pero terminó como subcampeón del torneo azteca.