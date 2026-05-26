Keylor Navas rompe el silencio tras perder la final de México con Pumas: vea sus declaraciones

Keylor Navas consiguió cuatro paradas determinantes en la final de la Liga MX ante Cruz Azul. El arquero de Pumas habló mucho con sus compañeros durante el juego.

Keylor Navas apareció en sus redes sociales 48 horas después de perder la final de la Liga MX, duelo en el que Pumas fue superado por Cruz Azul en el último suspiro del partido (2-1).

Navas declaró que sentía mucho orgullo por lo realizado durante la temporada, pese a no conseguir el objetivo de alzar la copa de campeón.

“Pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Solo queda felicitar al campeón y sentir el máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año, además de agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. ¡Goya!”, publicó Navas.

Keylor fue la figura de Pumas en la presente temporada, en la que fue titular indiscutible y logró impulsar a su equipo hasta la final. Navas fue clave para que los Felinos superaran al América y al Pachuca, y pelearan hasta el último suspiro contra Cruz Azul.

La final de la Liga MX tuvo un desenlace cruel para el costarricense, ya que Cruz Azul consiguió la victoria en el minuto 95, cuando todo hacía indicar que el encuentro se iría a los tiempos extra.

Keylor Navas renovó con Pumas hasta mediados de 2027.