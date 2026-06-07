Fútbol

Keylor Navas se ‘mete’ al Mundial 2026: estos son sus cuatro favoritos y la sorpresa

Keylor Navas evaluó la Copa del Mundo 2026 que está por iniciar y tiene claro cuál selección podría dar la sorpresa

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Keylor Navas estuvo en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, pero no pudo pasar de la fase clasificatoria junto a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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