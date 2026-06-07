Keylor Navas se ‘mete’ al Mundial 2026: estos son sus cuatro favoritos y la sorpresa

Keylor Navas estuvo en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, pero no pudo pasar de la fase clasificatoria junto a la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas eligió a cuatro selecciones como favoritas para conquistar la Copa del Mundo 2026: España, Francia, Alemania y Argentina. Además, señaló a México como el equipo que podría convertirse en la gran sorpresa del torneo.

El arquero de Pumas de México, quien actualmente disfruta de un período de vacaciones, publicó un video en su canal de YouTube en el que analizó la previa de la Copa del Mundo, certamen que se perderá tras la fallida eliminatoria de Costa Rica, concluida a finales de 2025.

Navas explicó que, a su criterio, existen cuatro equipos con argumentos suficientes para aspirar al título mundial. En el primer lugar ubicó a España, selección que tiene como principal figura a Lamine Yamal. En la segunda posición colocó a Francia, liderada por su excompañero Kylian Mbappé. El tercer puesto fue para Alemania, mientras que el cuarto lugar quedó en manos del vigente campeón, Argentina.

“Esa lista la hice con mis hijos, Mateo y Thiago. Con ellos me siento a hablar muchas veces, pero debemos hacer un análisis más profundo”, comentó entre risas.

El guardameta también señaló a una selección que considera capaz de sorprender en la competición.

“México. Sí, por la cercanía nos encantaría que México llegue lejos en el Mundial y que sea una selección revelación. México tiene un equipo muy competitivo, además juega en casa y cuenta con un entrenador muy capacitado”, afirmó.

El Halcón añadió que esta Copa del Mundo podría marcar el cierre de una era para varias de las máximas figuras del fútbol internacional, entre ellas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric y Neymar.

“Es el cierre de una era mundialista, de jugadores que han marcado una época en el fútbol, no solo individualmente, sino también colectivamente. Será un Mundial especial para ellos por saber que podría ser el último. Los jóvenes deben motivarse para dar ese salto”, manifestó.

Por último, el arquero volvió a expresar la tristeza que siente por no poder disputar el torneo con Costa Rica.

“Triste, es una realidad muy triste. Todos teníamos el deseo de estar, pero no se nos dio”, concluyó.