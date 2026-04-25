Keylor Navas se juega este sábado la posibilidad de ser líder de la Liga MX con Pumas

Keylor Navas estará nuevamente en el arco de Pumas luego de un partido de suspensión que cumplió.

Keylor Navas y Pumas volverán a la actividad este sábado. El arquero tico recobrará la titularidad del cuadro felino en el partido en el que su club se enfrentará a Pachuca, a las 5 p. m., en la última jornada de la fase regular de la Liga MX.

El partido entre Pachuca y Pumas está anunciado oficialmente para ser transmitido solo en México a través de la aplicación FOX One, mientras que en Estados Unidos se verá por TUDN. Sin embargo, en Costa Rica no hay información sobre dónde podrá verse.

Navas no estuvo presente en el duelo de mitad de semana, en el que Pumas venció 4-2 a Juárez, ya que debía cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Actualmente, el equipo de Keylor es segundo en la clasificación con 33 unidades, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara, con 35 puntos.

De esta forma, si Pumas gana y Chivas pierde, el cuadro de Keylor conseguirá el liderato general de la Liga MX. El duelo contra Pachuca es clave, porque si los Tuzos vencen a los felinos, los enviarán al tercer puesto.

Por su parte, Guadalajara se enfrenta a las 7 p. m. a Tijuana.

Este semestre ha sido muy diferente para Keylor y sus compañeros con respecto al anterior, cuando clasificaron a la ronda previa de la liguilla, pero quedaron eliminados. Ahora, Pumas se centra en la fase final, donde, por la temporada regular que ha realizado, se perfila como uno de los favoritos al título.