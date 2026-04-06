Keylor Navas hace que los mexicanos lo pidan hasta para su Selección Nacional

Keylor Navas hace un reclamo en el juego entre Pumas y Chivas.

Keylor Navas logró que en México, donde siempre se han considerado futbolísticamente superiores a Costa Rica, los aficionados se rindieran ante su desempeño y hasta lo pidieran como arquero de la selección azteca en la Copa del Mundo 2026.

Luego de la actuación del Halcón en el juego entre Pumas y Chivas de Guadalajara, los felinos colocaron una imagen de Navas en su perfil de Facebook, donde aficionados de Pumas, Chivas y otros equipos se deshicieron en elogios hacia el tico.

Al final del compromiso el nivel de Navas fue tan destacado que lo aplaudieron seguidores propios y extraños.

Rey Armando publicó:“Soy de Chivas, pero la neta don Keylor Navas se llevó la noche con esas atajadas”.

Por otra parte, David Hernández agregó:“¿Y si lo nacionalizamos para que juegue el Mundial con México?”.

Otro usuario, Jesús Abrahám, también tuvo palabras para el Halcón:“Qué suerte tienen esos gatitos (Pumas) de tener un porterazo que evitó que ganaran mis Chivas”.

Keylor modo Real Madrid pic.twitter.com/Va81jOLw0Q — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) April 6, 2026

Keylor fue determinante con 10 paradas, pero sobre todo hizo una doble en el primer tiempo que levantó a los seguidores de sus asientos.

El nacional primero sacó un remate que llegó muy cerca del punto penal; luego, un rebote a quemarropa, a menos de tres metros, también fue rechazado por el oriundo de Pérez Zeledón.

Yos, quien se identificó como futbolista del América, detalló:“Solo le doy ‘me encanta’, porque tienen a esta joya. Ya lo quisiera en mi Ave (América de México). No lo dejen ir, Pumas. Hagan caso”.

Keylor Navas ya se convirtió en un activo de la Liga MX; el arquero de Pumas ya es considerado por muchos como el mejor guardameta del torneo.

Pumas volverá a la acción el próximo domingo a las 12 md, cuando reciba a Mazatlán en Ciudad Universitaria.