Keylor Navas enloquece a todo México con una doble parada ante Chivas de Guadalajara

Keylor Navas lució este uniforme en la visita de Pumas a las Chivas.

Keylor Navas hizo una actuación de esas que impresionan a propios y extraños. El futbolista costarricense fue determinante para que Pumas sacara un empate en la Liga MX que hasta los minutos de reposición del complemento era una victoria sonada.

El Halcón tico hizo una doble parada que enloqueció a los seguidores de Pumas, pero también a la prensa mexicana y a todos los que estaban al pendiente del partido entre los Felinos y su visita al Chivas de Guadalajara. El cotejo terminó 2 a 2, pero sin Keylor el cuadro del nacional no empata.

La jugada se dio en el primer tiempo, cuando Pumas ya había conseguido la ventaja. La primera parada fue de un remate que llegó desde cerca del punto de penal, el tiro salió hacia la esquina derecha y el tico se lanzó con éxito; el rebote salió hacia la derecha y llegó un riflazo a quemarropa que causó la sensación, porque Navas lo sacó con reacción felina.

La jugada provocó comentarios en redes sociales de personajes del fútbol mexicano como el periodista David Faitelson.

“¿Alguna duda sobre que Keylor Navas es el mejor portero de la Liga MX?“, publicó.

¿Alguna duda sobre que Keylor Navas es el mejor portero de la Liga MX? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 6, 2026

También el exjugador Hérculez Gómez se deshizo en elogios para el nacional al decir: “Es el mejor portero de Concacaf y no hay punto de comparación”.

Ridiculous double save by 39 year old Keylor Navas 🧤 🇨🇷



Still the best goalkeeper in CONCACAF, and it’s not even close. pic.twitter.com/CgrScDirOY — herculez gomez (@herculezg) April 6, 2026

Pese a la gran parada de Keylor, Pumas no pudo sostener el 2 a 0 que consiguió en el primer tiempo y en el complemento, Chivas logró igualar 2 a 2 con un penal anotado por la Hormiga González al minuto 90+12.

Al final, el resultado dejó al Guadalajara como líder de la Liga MX con 31 unidades, mientras Pumas llegó a 24 en el quinto puesto de la clasificación.