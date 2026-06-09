Keylor Navas se despide con sentido mensaje de Efraín Juárez, extécnico de Pumas

Keylor Navas era el pilar en cancha del técnico, Efraín Juárez.

Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, se despidió por medio de sus redes sociales del entrenador Efraín Juárez, quien no continuará al mando del club universitario.

Pumas anunció la noche del lunes la salida de Juárez del proyecto deportivo. Hasta el momento, el estratega mexicano había sido el único director técnico que tuvo Navas desde su llegada al conjunto felino.

“La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador. Que Dios lo acompañe, míster. Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores”, publicó Navas.

“Muchos éxitos, seguro llegarán”, añadió el guardameta costarricense.

Durante la etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas, Keylor Navas fue nombrado capitán del equipo, alcanzó un subcampeonato de la Liga MX y, a nivel individual, obtuvo el reconocimiento como Mejor Arquero del torneo mexicano.

Por su parte, Juárez siempre mostró una gran admiración por el costarricense, a quien llegó a catalogar como “el mejor arquero de América”.