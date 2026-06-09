Fútbol

Keylor Navas se despide con sentido mensaje de Efraín Juárez, extécnico de Pumas

Keylor Navas no escondió el cariño y respeto que le tiene a su último DT en Pumas: Efraín Juárez

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas fue pilar para que Pumas derrotara como visitante a Tigres.
Keylor Navas era el pilar en cancha del técnico, Efraín Juárez. (Tomada X Pumas/Tomada X Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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