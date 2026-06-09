Puro Deporte

Equipo de Keylor Navas se queda sin técnico en México

El pasado 24 de mayo, Pumas de la UNAM perdió la final del torneo Clausura de la Liga MX ante Cruz Azul y su técnico quedó entre interrogantes

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Por Sebastián Sánchez
Keylor Navas
Keylor Navas se queda sin técnico en México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Keylor NavasPumas de la UNAMEfraín Juárez
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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