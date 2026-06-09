Equipo de Keylor Navas se queda sin técnico en México

El equipo del portero costarricense Keylor Navas, los Pumas de la UNAM, anunció la salida de su director técnico, Efraín Juárez.

El pasado 24 de mayo, ese equipo cayó 1-2 como local en la final del torneo Clausura de la Liga MX ante Cruz Azul, que con ese triunfo conquistó la décima estrella de su historia.

El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agregó que en los próximo días anunciará el relevo de Juárez. Según la prensa mexicana, el principal candidato es el argentino Esteban Solari, quien tampoco continuaría en Pachuca tras perder las semifinales ante Pumas.

El mexicano Efraín Juárez no seguirá como técnico de Pumas. (CARL DE SOUZA/AFP)

En tanto, aunque tiene contrato vigente hasta 2027, el futuro de Navas en el subcampeón mexicano tampoco está garantizado, según reportó la prensa azteca, y se definirá en los próximos días.

“Desde que Antonio Sancho tomó la vicepresidencia del equipo, su visión era renovar la portería con un arquero más joven. Y aunque se renovó a Keylor por un año más, la realidad es que esto se hizo gracias a la presión de Efraín Juárez. Por lo tanto, con el estratega mexicano fuera, el arquero costarricense también podría estar con los días contados en el Pedregal”, destacó el medio de ese país, Récord.