Keylor Navas provoca expulsión de la figura del Pachuca (video)

Keylor Navas es el referente de Pumas de México.

Keylor Navas se ha convertido en un jugador tan determinante para Pumas que ya no solo evita goles con espectaculares paradas, sino que también provoca expulsiones de adversarios.

El costarricense fue protagonista en los dos enfrentamientos que tuvo con la figura de Pachuca, el delantero venezolano Salomón Rondón, quien terminó viendo la tarjeta roja en el juego que los felinos ganaron 2-0 y que les dio el primer lugar de la Liga MX.

La primera situación entre ambos futbolistas se dio cuando Navas atrapó un esférico con sus manos. Luego, Rondón, al salir corriendo para volver a su posición, lanzó un manotazo y golpeó al portero. El guardameta se tiró al césped y el árbitro del cotejo decidió mostrarle tarjeta amarilla al sudamericano.

Posteriormente, ya con el tiempo de juego cumplido, Keylor controló un balón con los pies y, cuando iba a dar el pase, recibió una patada por parte del atacante, quien intentó marcarlo, pero lo impactó sin balón.

Grotesco, asqueroso, miserable… eso es lo que hizo Salomón Rondón. Patada artera con toda la intención de lastimar a Keylor Navas. Ojalá que lo sancionen fuertemente. pic.twitter.com/j423TS5CQK — AGUSTÍN M DE LEÓN (@amartinezdeleon) April 26, 2026

Tras esta acción, al venezolano le mostraron la tarjeta roja directa.

Al final, Rondón perdió el control y se le fue encima a Keylor, quien seguía adolorido sobre el campo, lo que provocó una bronca en el terreno de juego.

La acción generó comentarios de periodistas mexicanos en redes sociales, quienes juzgaron con dureza al futbolista de Pachuca.

“¿Qué pasó, Salomón Rondón? El jugador de Tuzos se perderá la ida de la liguilla tras irse expulsado por cometer dos faltas sobre Keylor Navas”, publicó el programa de ESPN, Fútbol Picante.

Agustín de León, director editorial de Multimedios Deportes, fue muy crítico en su perfil de X:

“Patada con toda la intención de lastimar a Keylor Navas. Ojalá que lo sancionen”.

Ahora, el arquero tico se prepara para jugar contra el América de México en la ronda de cuartos de final.