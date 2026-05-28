Keylor Navas pone en ascuas a Pumas y a México

Keylor Navas fue el capitán y referente de Pumas de México en la temporada 2025 - 2026.

Keylor Navas, arquero costarricense del Pumas de México, ya se encuentra en el país disfrutando de su periodo de vacaciones. Sin embargo, en México dejó cierta preocupación entre la afición, ya que su futuro no quedó del todo asegurado.

Aunque Navas recién renovó con los Felinos hasta junio de 2027, El Halcón concedió una entrevista al periodista Yashin Quesada, donde realizó una declaración que generó dudas en México.

“He estado aquí muy bien; la afición y el club me han tratado de maravilla. El futuro solo Dios lo sabe. Como siempre digo, uno pone y Dios dispone; lo que nos queda es trabajar, esforzarse y dar lo mejor para tratar de ayudar”, mencionó.

Keylor aprovechó también para hablar sobre la final de la Liga MX, que perdió 2-1 contra Cruz Azul.

El torneo para Navas fue excepcional, al punto que está nominado como candidato a Mejor Jugador de la Liga MX.

“Ahora es difícil decir cómo se siente uno, porque después de un partido así uno obviamente se siente triste. No es el momento de conectar el corazón con la mente, porque venimos de un momento complicado. Las vacaciones son necesarias para despejar la mente y recargar energías”, declaró.

Keylor Navas llegó a Pumas a mediados de 2025, procedente de Newell’s de Argentina. En un principio firmó por un año, pero gracias a su buen rendimiento aseguró la renovación hasta 2027 a inicios de 2026.

A sus 39 años, La Nación conoce que el futbolista tico ha generado interés en Europa, donde podría ser una opción atractiva para reforzar clubes, dado su prestigio y trayectoria, aunque no es un jugador caro considerando su edad.

Antes de llegar a Costa Rica, Keylor tuvo una reunión con Efraín Juárez, DT de Pumas, donde ambos conversaron sobre el futuro. Una de las conclusiones que resaltaron fue la necesidad de darle profundidad a la plantilla, sobre todo para contar con recambios adecuados cuando los partidos se compliquen, como sucedió en la final de la Liga MX.