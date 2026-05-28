Fútbol

Keylor Navas pone en ascuas a Pumas y a México

Keylor Navas dejó territorio mexicano. ¿Qué pasará con su futuro deportivo?

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas celebró en grande el gol de Pumas ante Cruz Azul en la final del fútbol mexicano.
Keylor Navas fue el capitán y referente de Pumas de México en la temporada 2025 - 2026. (Twitter Liga MX/Twitter Liga MX)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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