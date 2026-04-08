Fútbol

Keylor Navas pone a México a sus pies como lo hizo en Argentina y España

Keylor Navas pone una estadística que marca muchísima referencia a su favor como el mejor arquero de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas.
Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas. (Liga MX/Liga MX)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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