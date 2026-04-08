Keylor Navas pone a México a sus pies como lo hizo en Argentina y España

Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas.

Keylor Navas nuevamente puso a un país futbolero a sus pies, como sucedió en Argentina y España en el pasado, cuando el tico militó en Newell’s, Levante y Real Madrid. Ahora, con Pumas, los números del guardameta marcan una diferencia abrumadora a su favor para colocarlo como el mejor guardavallas de la Liga MX.

La Liga MX, en sus redes oficiales, dio a conocer el escalafón de arqueros con más atajadas del campeonato. El costarricense ocupa el primer puesto con 62 detenciones, mientras que en el segundo lugar está Ricardo Rodríguez, de Mazatlán, con 60.

El torneo azteca dio a conocer los primeros cinco puestos, y el quinteto lo completan: Carlos Acevedo, con 50 paradas (Santos Laguna); Óscar García, con 49 detenciones (León); y Antonio Rodríguez, con 47 salvadas (Tijuana).

Enorme... Sobresaliente... 🧤



Keylor Navas es líder del #TopAtajadas, el tico nunca abandona a su equipo como #RexonaNoTeAbandona. 🛡️@RexonaMx, antitranspirante oficial de #LaLigaDeLaAfición. 😎 pic.twitter.com/NDXL6aAuQ5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Estos números refuerzan los criterios que ha recibido el Halcón, a quien la prensa y los analistas ven como el mejor guardavallas del campeonato y lo llenan de elogios jornada tras jornada.

“¿Alguna duda sobre que Keylor Navas es el mejor portero de la Liga MX?”, había asegurado David Faitelson luego del duelo entre Pumas y Chivas, el fin de semana anterior, cuando el nacional hizo una doble parada que robó los aplausos de los aficionados felinos y de Chivas.

Keylor acaba de renovar con Pumas su contrato por una temporada más, hasta mediados de 2027, y llegó al club a mediados de 2025, luego de ser considerado el mejor fichaje del primer semestre de ese año en la liga de Argentina; ahí fue el referente de Newell’s.