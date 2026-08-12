Keylor Navas marcó su primer gol, pero pocos conocen la historia que hay detrás

Keylor Navas fue determinante para que Pumas llegara a la final de la Liga MX en el torneo pasado, ahora el tico ya disfrutó de anotar por primera vez.

El penal que anotó Keylor Navas con Pumas ante el Columbus Crew por la Leagues Cup, fue la primera vez que el Halcón venció la portería rival. La diana llegó a sus 39 años, pero con una elegancia que impresionó a propios y extraños, pues fue un penal lanzado con mucha clase.

Sin embargo, la historia del juego de pies de Navas tiene un largo desarrollo.

A Keylor Navas, cuando tenía cuatro años, no lo dejaban meterle las manos al balón porque su padre, Freddy Navas, tenía claro que el fútbol se jugaba con los pies. Por eso, quería que entendiera que debía buscar siempre el balón con sus extremidades inferiores. Desde aquella época, y aunque con el tiempo Navas se convirtió en portero, el jugador demostró que su técnica con la pelota en el césped también era sobresaliente.

Navas siempre destacó por controlar bien el balón, tener buena técnica y ser preciso para colocar la pelota en los tiros libres. Aunque rápidamente le encontraron sus virtudes como guardameta, su juego de pies no pasaba desapercibido.

Ya durante su adolescencia llegó otra señal que llamó la atención sobre el desempeño de Keylor con los pies. Navas viajó a Estados Unidos para visitar a su padre, quien vivía allá, y, estando en Virginia, don Freddy lo llevó a jugar un partido de fútbol 7 entre ticos y un equipo de colombianos.

Para sorpresa de todos, el hoy portero de Pumas no jugó como arquero, sino como delantero. Terminó con cuatro goles a favor y enloqueció a un rival que le hizo una entrada muy fuerte, lo que provocó airados reclamos.

El jugador siempre se mostró tranquilo en ofensiva, con la misma paz con la que detiene en el arco. Sus piernas largas le permitían tener un buen dominio del esférico, además de sacar remates cuando nadie los esperaba.

Ya cerca del profesionalismo, Keylor Navas vivió una experiencia que todavía hoy recuerda entre risas. Hernán Medford, el técnico que lo debutó, quedó impresionado con la forma en que el Halcón se desempeñaba en el campo, una situación que lo llevó, en algún momento, a pensar en utilizarlo como ‘9’ en caso de una emergencia.

A Keylor no le disgustaba la idea, aunque él tenía claro que su puesto estaba en el arco. No obstante, durante los procesos de Selección Nacional de 2010, 2014, 2018 y 2022, si alguien destacaba en la mejenga que se realizaba de forma recreativa entre los grupos de jugadores, llamada la ‘Mejenga del limón’, era Keylor quien actuaba como delantero.

Hoy, Navas demostró nuevamente que, aunque fue portero, pudo haber sido delantero. El jugador tomó el balón con calma, respiró y lanzó el penal con mucha elegancia hacia la mano derecha del portero rival para engañarlo y celebrar su primera diana oficial.

Keylor esta vez, además de parar, también abombó las redes.

Sin embargo, para las estadísticas el gol no contará, pues en el fútbol no se contabilizan los disparos en series de penal. Pero, aunque en las tablas históricas su casilla de goles anotados sigue en cero, la historia de su penal quedará como parte de la leyenda del Halcón.