Keylor Navas le suma una estrella más a su pared de premios

Keylor Navas disputó la final de la Liga MX contra Cruz Azul, sin embargo Pumas perdió la serie en el último minuto.

Keylor Navas fue elegido como el Mejor Portero de la Liga MX en el torneo que recién finalizó. Así lo dio a conocer la Liga BBVA MX, organismo que publicó el once ideal de la última campaña.

El costarricense aparece como el guardameta de la alineación estelar, un reconocimiento que también ha conseguido a lo largo de su carrera en Costa Rica, España y Francia.

En 2010, Navas fue distinguido como el Mejor Arquero de la Unafut cuando defendía la portería de Saprissa. Posteriormente, recibió el mismo reconocimiento en España con Levante durante la temporada 2013-2014 y en Francia en la campaña 2020-2021.

Además de Navas, Pumas aportó al extremo Jordan Carrillo al once ideal, mientras que Efraín Juárez fue galardonado como el Mejor Entrenador del campeonato.

Aunque el costarricense también figuró entre los candidatos al premio al Jugador de la Temporada, finalmente el reconocimiento fue para Armando González, delantero de Chivas de Guadalajara.

Actualmente, Keylor Navas disfruta de su período de vacaciones. El portero mantiene contrato con Pumas por una temporada más; sin embargo, el club atraviesa un momento de incertidumbre en el mercado de fichajes, ya que diversos medios mexicanos han informado, aunque sin confirmación oficial, que Efraín Juárez no continuará al frente del equipo.