Keylor Navas habló previo al Pumas vs. América: Acá todo lo que dijo el tico

Keylor Navas en el entrenamiento de Pumas previo al duelo de vuelta contra el América.

Keylor Navas, arquero de Pumas de México, habló en conferencia de prensa previo al duelo ante América, por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX.

El arquero costarricense, fiel a su estilo, se alejó de las polémicas, mostró un profundo respeto por el rival de turno e incluso tuvo un saludo para todas las madres de México, quienes celebrarán su día el próximo domingo, precisamente la fecha en la que Pumas enfrentará al América a las 7:15 p. m.

Para iniciar, el guardameta le dio un gran valor a lo que ha hecho Pumas y reflexionó sobre lo complicado que será sacar la serie contra las Águilas.

“¿Si hubiéramos ganado 4-0 entonces estaría muerto el América y no viene a jugar el domingo? Al final, los partidos hay que jugarlos todos. Ellos, como nosotros, tienen la misma oportunidad de jugar el primer partido. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer y ahora debemos continuar haciendo lo que hemos venido realizando para avanzar”, afirmó Navas.

La serie entre América y Pumas está 3-3. El “Halcón” expresó que siente al grupo de jugadores felinos muy ecuánime, por lo que percibe un ambiente adecuado para el compromiso.

Navas también le quitó presión al arbitraje, ya que luego del primer encuentro los árbitros fueron señalados por la polémica generada tras un cambio aparentemente no reglamentario realizado por América.

“Es un tema administrativo. Nosotros, a nivel de grupo, estamos enfocados en lo que nos corresponde. Con el tema del arbitraje, los árbitros tienen mucho en qué pensar en la toma de decisiones como para estar pendientes de si un equipo hace un cambio bien o mal; eso corresponde a cada cuerpo técnico. Nosotros estamos tranquilos como jugadores”, puntualizó.

El guardameta titular de Costa Rica en las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022 también se unió a la celebración del Día de la Madre en México.

“Ojalá podamos darle un regalo a todas las mamás de Pumas el domingo. Ahora, hablando del partido, cuando se trabaja con intensidad desde la pretemporada se llega a estos encuentros con la mentalidad de no cambiar nada. No tenemos que improvisar; todo lo que hacemos tiene un propósito y vamos a ir a ganar”, finalizó.