Fútbol

Keylor Navas habló previo al Pumas vs. América: Acá todo lo que dijo el tico

Keylor Navas dio su punto de vista sobre el arbitraje, también si Pumas es favorito y hasta mandó mensaje a las mamás de México

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas en el entrenamiento de Pumas previo al duelo de vuelta contra el América.
Keylor Navas en el entrenamiento de Pumas previo al duelo de vuelta contra el América. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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