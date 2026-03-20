Keylor Navas habla directo y sin secretos sobre su renovación con Pumas

Keylor Navas celebró su renovación junto a su esposa: Andrea Salas, sus hijos: Daniela, Thiago y Mateo.

Keylor Navas renovó con Pumas UNAM. El arquero nacional estará con los felinos hasta el final de la temporada 2026-2027 y, además, su club decidió realizar una conferencia de prensa, donde el tico habló claro sobre su continuidad.

Navas no escondió su satisfacción por el acuerdo que logró, pero además profundizó en las razones que lo llevaron a priorizar a seguir en el club universitario.

“Estoy feliz, agradecido con Dios. Mi familia es mi pilar, estoy contento de poder formar parte de esta familia. Yo siempre dije que quería seguir acá; sentirme bien y feliz era esencial. Hemos hecho una unión de grupo que es difícil conseguir en otro lugar. Tuvimos tres charlas muy rápidas donde realmente queríamos continuar ambas partes y luego firmamos”, dijo el tico.

Keylor insistió en que la estabilidad de su familia era un punto clave para él.

“Mi familia está bien, con Efraín Juárez estamos muy bien, entonces, cuando uno está feliz y tranquilo, solo queda darle con las mismas ganas al trabajo”, puntualizó.

Navas explicó que sigue manteniendo intacta la meta de alzar un campeonato como capitán de Pumas.

“Para uno, el objetivo es ser campeón; cuando uno está en un grande, solo puede pensar en ganar. Me ha tocado estar en grandes proyectos y sé lo que cuesta. Estamos por buen camino, tenemos la ilusión”, mencionó.

“Hay etapas en la vida donde uno va madurando. He aprendido mucho en mi vida de golpes y experiencias. Hoy en día, lo más importante es estar tranquilos, ser felices; cuando uno trata de buscar la felicidad, eso hace que las decisiones sean más fáciles”, agregó.