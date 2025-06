Keylor Navas evadió pregunta sobre el Mundial de Clubes, pero Miguel Herrera sí la contestó

Miguel Herrera y Keylor Navas compartieron la conferencia de prensa de la Selección de Costa Rica previa al juego contra Trinidad y Tobago de este martes 10 de junio. El entrenador, como lo hace normalmente, atendió a los medios; en esta ocasión decidió acompañarse por su capitán.

La conferencia transcurrió con normalidad hasta que al portero le consultaron: ¿Usted tuvo opciones para jugar el Mundial de Clubes? Y si fue así, ¿por qué eligió jugar con la Selección de Costa Rica?

Navas, fiel a su estilo, evadió una respuesta polémica y por el contrario más bien explicó cómo afronta el torneo desde diferentes ángulos: deportivo y emocional.

“Como lo he dicho uno toma decisiones porque las siente en el momento, Dios me dio la oportunidad de estar acá. Yo creo que es parte del trabajo y las ganas, tenemos la ilusión de ir a la Copa Oro y ganar. No vamos a ir con la mentalidad de qué pasa, queremos ganar la Copa Oro. Con trabajo, con humildad y ganas tenemos chance de poder hacerlo”, dijo.

Ante esto, Miguel Herrera debía responder otra pregunta pero aprovechó su tiempo para complementar lo que Keylor dijo; no obstante, el técnico sí respondió la consulta que se le hizo a Navas.

“Sí tuvo ofertas de ir al Mundial de Clubes. Quién no quiere un arquero de la calidad de Keylor, pero puso los colores de la Selección por encima de cualquier otra cosa”, profundizó.

El timonel destacó la importancia de contar con un portero como Navas, quien puede trasladar una experiencia excepcional a un equipo tico muy joven.

Keylor Navas se alista para defender la camisa de la Selección de Costa Rica luego de un año de retiro. El portero volverá al Estadio Nacional ahora contra Trinidad y Tobago, después de que fue el estelar en el cotejo contra Bahamas, en el que Costa Rica ganó 8 a 0. Solo le llegó un remate en todo el partido.