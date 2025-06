Keylor Navas: vea el emotivo momento familiar que se perdió por la Selección

Keylor Navas no pudo estar en la graduación de su hijo menor, Thiago.

Keylor Navas decidió volver a la Selección de Costa Rica para este 2025. Luego de un año de retiro, el arquero retomó su energía como seleccionado patrio, consciente de los sacrificios que esto implicaba.

Para un jugador acostumbrado a estar en concentraciones gran parte del año, es normal perderse situaciones familiares como graduaciones o cumpleaños; no obstante, esto no quiere decir que no duela estar ausente en esos momentos.

Lo anterior quedó demostrado en Barbados, donde la Selección de Costa Rica se prepara para jugar contra Bahamas (este país no tiene un estadio con las condiciones apropiadas). En su primera concentración, Keylor ya tuvo que estar lejos de su familia en un momento importante.

El arquero, sentado en una gradería con un teléfono, siguió de lejos la graduación de su pequeño Thiago Navas Salas, su hijo menor, quien terminó la etapa de preparatoria y se alista para comenzar la escuela.

“Te amo, Thiaguito. Felicidades por esa graduación tan linda”, publicó el guardameta en sus redes sociales.