Fútbol

Keylor Navas desafía una recomendación de FIFA que pone a pensar a la Selección de Costa Rica y a Pumas

El arquero de la Selección de Costa Rica tiene dos ‘finales’: una martes y otra jueves, con un viaje de por medio

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX.
Keylor Navas terminará el partido de la Selección de Costa Rica contra Honduras y luego deberá centrarse en la final de Pumas contra Pachuca del jueves. (VICTOR CRUZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.