Keylor Navas desafía una recomendación de FIFA que pone a pensar a la Selección de Costa Rica y a Pumas

Keylor Navas terminará el partido de la Selección de Costa Rica contra Honduras y luego deberá centrarse en la final de Pumas contra Pachuca del jueves.

Keylor Navas y la Selección de Costa Rica definirán este martes si estarán o no en la próxima Copa del Mundo, pero el guardameta, terminando el juego contra Honduras, deberá centrarse en otra final con su equipo: Pumas. El jueves, los Felinos, disputarán el repechaje contra Pachuca para acceder a la Liga MX.

Navas y la Sele recibirán a la H a las 7 p. m. en el INS Estadio, el martes; no obstante el tico también a esa misma hora pero del jueves estará en el terreno de juego para el duelo de Pumas. Ante esto queda claro que el segundo semestre del 2025 de Keylor pasa mucho por esta semana, porque el nacional podría estar de vacaciones el próximo viernes.

Pumas clasificó al repechaje de la Liga MX de manera dramática en la última fecha de la fase regular, esto cuando consiguió vencer 2 a 1 a Cruz Azul para así dejarse la décima posición de la tabla.

En cuanto a la Selección de Costa Rica, el portero viene de ser titular en el partido que se perdió 1 a 0 contra Haití y que dejó muy comprometido el futuro de la Tricolor.

En Honduras, el tema del descanso de Keylor ha sido informado por diferentes medios de comunicación, uno de ellos Diario Diez.

“La recomendación de la FIFA es contundente: ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación. Y ese es exactamente el inconveniente que tiene Pumas con Keylor Navas”, señala la información.

El 25 de julio pasado, la FIFA dio a conocer en un comunicado que había llegado a un acuerdo con los sindicatos de futbolistas para promover un descanso obligatorio de 72 horas, entre juegos oficiales. Esta norma en el caso de Keylor no sucedería, ya que entre el final del duelo de la Selección y el inicio del partido en México apenas pasarían 46 horas.

“La FIFA sigue firmemente comprometida a la hora de colocar a los jugadores en el centro del futuro del fútbol, no solo de palabra, sino a través de regulaciones y reformas concretas. La FIFA invita a todos los verdaderos representantes de los jugadores a unirse a nosotros en esa tarea”, añadió el ente en su comunicación.

Sin embargo, se trata de una recomendación, por lo cual no hay ningún reglamento que impida a los futbolistas jugar con menos de 48 horas de descanso.

También se entiende que el despliegue físico de los guardametas suele ser menor que los jugadores de campo, al menos en cuanto a la exigencia aeróbica, aunque sus reflejos sí están constantemente sometidos a prueba.

Keylor Navas es pieza clave de la Selección de Costa Rica y de Pumas, por lo que en el equipo Universitario no imaginan afrontar la serie sin el Halcón; en el plantel tico tampoco, sobre todo porque si Costa Rica no clasifica a la Copa del Mundo o el repechaje este podría ser el último partido de Navas en eliminatorias.

Keylor regresó este año a la Tricolor luego de un retiro que duró aproximadamente un año.