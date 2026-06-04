Fútbol

Keylor Navas confiesa cuál es la atajada que nunca olvidará

Keylor Navas sorprende al detallar lo que nunca había dicho: ¿Cuál fue su mejor parada?

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas en el juego contra Chivas, el arquero en este partido fue clave para Pumas.
Keylor Navas suma una temporada completa como arquero de Pumas, el tico estuvo muy cerca de ganar la Liga MX en el primer semestre del 2026. (Liga MX/Liga MX)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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