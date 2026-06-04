Keylor Navas confiesa cuál es la atajada que nunca olvidará

Keylor Navas suma una temporada completa como arquero de Pumas, el tico estuvo muy cerca de ganar la Liga MX en el primer semestre del 2026.

Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, hizo un video en su canal de YouTube en el que eligió su mejor parada de la temporada 2025-2026. Para el guardameta, fue la acción del partido de la fase regular contra Chivas, en la que realizó una doble atajada.

Aunque el tico fue protagonista en la fase final ante América, Pachuca y Cruz Azul, tenía muy clara cuál fue su mejor intervención. Se trató de una jugada frente al Guadalajara, en la que primero desvió un balón a su derecha y, seguidamente, volvió a lucirse en el rebote con una reacción felina para despejar un potente remate a quemarropa.

“La parada contra Chivas es bastante buena porque primero es un tiro a la derecha y, donde caigo, me levanto rápido. Es muy difícil la segunda reacción; el remate venía muy fuerte. La parada no solo tiene de especial lo espectacular, sino también todos los detalles que hay detrás de ella”, afirmó.

Los compañeros del Halcón que participaron en el sondeo coincidieron en destacar esa jugada.

“Sacó una de esas manos salvadoras. Gracias a él no fue gol y seguimos en el partido”, dijo Rubén Duarte, defensor de Pumas.

Pablo Bennevendo, extremo de Pumas, también describió la acción.

“Es una de esas jugadas que solo él puede sacar. Ni sé cómo lo hizo”, expresó.

Keylor tuvo otras intervenciones que evidenciaron su calidad. Por ejemplo, sus compañeros Nathan Silva y Robert Morales destacaron una en la que Navas evitó el una caída ante Cruz Azul en la jornada 11 del torneo, cuando en el último minuto iban 2 a 2.

En esa acción, el portero se lanzó para detener un cabezazo que lo obligó a estirarse hasta el poste derecho.

Keylor Navas y Pumas terminaron como subcampeones de la Liga MX. El costarricense renovó su contrato con los Felinos hasta mediados de 2027. No obstante, debido a su rendimiento, el tico ha despertado el interés de otros mercados, aunque su identificación con Pumas sigue siendo muy fuerte.