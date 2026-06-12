¿Keylor Navas al quirófano? Arquero costarricense de Pumas cuenta la verdad sobre su estado físico

Keylor Navas despeja un balón en la serie de Pumas contra el América, por la fase de cuartos de final, en la temporada pasada.

En mayo pasado, Ignacio Hierro, exdirector de Selecciones Nacionales y comentarista de la cadena Fox en México, aseguró públicamente que Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas, padecía una lesión crónica en un tobillo y debía pasar por el quirófano. Sin embargo, según el propio Navas, esto no es así.

En entrevista con La Nación, Keylor aclaró cómo se encuentran sus tobillos e incluso se mostró sorprendido por los rumores que lo ubicaban sometiéndose a una operación durante su periodo de vacaciones, tras concluir la temporada en la Liga MX.

Navas disputó el último torneo con Pumas de México, donde fue reconocido como el Mejor Portero de la Liga MX y además terminó como subcampeón tras perder la final ante Cruz Azul.

“Es vacilón. El torneo pasado tuve una molestia en el tobillo, pero fue un esguince normal, nada que me llevara a una operación”, aseguró Navas.

El arquero recordó que fue al final de su primera campaña con los Felinos cuando sintió esa molestia, pero se sometió a un tratamiento que le permitió recuperarse rápidamente.

“Terminando el torneo pasado me hice un tratamiento muy bueno y comencé este torneo excelente. No tuve ningún problema”, recalcó.

Ignacio Hierro había mencionado: “Tiene una molestia en el tobillo que lo limita y me parece que se va a operar acabando el torneo. Tiene, digamos, una molestia crónica”, expresó el exdirector deportivo de Sporting FC.

Ante estas declaraciones, el Halcón profundizó en el tema.

“Había una parte de verdad, que era la dolencia, pero eso fue en el torneo antepasado. Este campeonato estuve bien; es más, diría que físicamente me sentí increíble, con cero molestias”, detalló.

Navas añadió que la única vez que se perdió un partido fue debido a una suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas y no por motivos de salud.

“Ahora me encuentro descansando. En mis planes no hay una operación, ni mucho menos”, concluyó.

Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta mediados de 2027 y es uno de los principales referentes y el capitán del conjunto felino.