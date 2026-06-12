Fútbol

¿Keylor Navas al quirófano? Arquero costarricense de Pumas cuenta la verdad sobre su estado físico

En exclusiva con ‘La Nación’, Keylor Navas habló sobre la supuesta visita al quirófano que tendría en estas vacaciones

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas despeja un balón en la serie de Pumas contra el América, por la fase de cuartos de final, en la temporada pasada.
Keylor Navas despeja un balón en la serie de Pumas contra el América, por la fase de cuartos de final, en la temporada pasada. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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