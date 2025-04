¿Keylor Navas a Boca Juniors o Monterrey? Así responde el presidente de Newell’s

La gran temporada que está teniendo Keylor Navas como arquero de Newell’s hace que su nombre comience a sonar como posible refuerzo para otros equipos.

Aunque a Keylor le resta todo este año y otro más de contrato con La Lepra, el periodista Yashin Quesada informó que dos clubes lo estarían siguiendo de cerca: Monterrey (México) y Boca Juniors (Argentina).

Ignacio Astore, presidente de Newell’s, habló con La Nación y aseguró que no tiene información oficial ni extraoficial sobre un posible interés por el guardameta. De hecho, expresó que si dependiera únicamente del club rosarino, mantendrían al costarricense por mucho tiempo, ya que están encantados con su rendimiento y liderazgo.

“A mí me gustaría Keylor Navas en Newell’s para siempre. Si por mí fuera, no lo negocio con nadie, pero esto no depende solo de mí. Ahora sí le puedo decir que la idea es convencerlo para que esté con nosotros por mucho más tiempo”, detalló Astore.

El presidente confesó que el aporte de Keylor va mucho más allá de las atajadas, achiques o jugadas espectaculares dentro del campo.

“Desde que Keylor llegó, el vestuario es totalmente distinto al que teníamos. Hay un ambiente mucho más constructivo, positivo y de mucha fe. Los entrenamientos, las concentraciones... son sumamente diferentes, y le puedo decir que eso es por Keylor Navas”, acotó.

Uno de los argumentos que tiene Astore para soñar con retener a Navas es precisamente cómo un fichaje que parecía imposible se hizo realidad cuando el tico aceptó la oferta. Además, resalta el rol de líder y consejero que ha asumido dentro del camerino leproso.

LEA MÁS: Presidente de Newell’s habla con ‘La Nación’ y confiesa cómo convenció a Keylor Navas de ir a ese club

“Encuentro con Keylor una tranquilidad, una seguridad tremenda. ¿Viste el partido contra Tigre? Fue espectacular, sacó una pelota de gol que a hoy no tiene explicación. Contra Argentinos sacó una baja fenomenal. Personalmente, él me da una tranquilidad absoluta. Además, me parece que para los rivales no es lo mismo que les patee Keylor que otro arquero. Keylor representa, para un adversario, tener magnitud al frente; es otra clase de respeto”, mencionó.

Ignacio Astore es claro: desea a Keylor Navas por mucho tiempo más en Newell’s y no se lo imagina con otra camiseta en Argentina ni negociándolo con otro equipo. Sin embargo, reconoce que la última palabra la tiene el propio Navas.