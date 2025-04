Presidente de Newell’s habla con ‘La Nación’ y confiesa cómo convenció a Keylor Navas de ir a ese club

Ignacio Astore, presidente de Newell’s, dio una entrevista exclusiva a La Nación, en la que habló por primera vez sobre lo que representa y cómo se dio el fichaje de Keylor Navas por el conjunto leproso. Astore fue el gran artífice de la llegada de Navas a Rosario, Argentina, para vestir la camiseta rojinegra.

Hoy, cuatro meses después de la incorporación del Halcón, el propio jerarca admite que aún no sabe cómo lo logró, pero acepta que disfruta cada partido en el que tiene a Keylor en el arco del equipo que dirige, ya que, según sus palabras, es “cumplir una utopía”.

“Los dos somos creyentes, tenemos un fuerte vínculo religioso, confiamos en las energías positivas y, sobre todo, en Dios. ¿Cómo lo convencí? No sé. Muchas veces he pensado en esa pregunta, mucha gente me la ha hecho, pero no tengo una respuesta clara... Lo importante es que lo tenemos con nosotros, y además, que está muy contento acá”, afirmó.

Astore recordó que cuando le plantearon por primera vez la posibilidad de traer a Keylor, lo vio como algo imposible. No obstante, escuchó la idea. Lo primero que hizo fue conocer la expectativa económica, pero pronto notó que concretar el fichaje no dependía de eso.

“Cuando se dio la propuesta económica, la decisión no pasó por ese punto. Él lo que quería era estar tranquilo, simplemente disfrutar del fútbol y que su familia estuviera bien. Suena sencillo”, dijo entre risas.

Al ver que la posibilidad no era tan compleja, el propio presidente decidió tomar las riendas de la negociación, y lo primero que hizo fue conversar con Keylor.

“Hablamos varias veces, pero en la primera él me dejó claro que quería estar tranquilo y bien, sobre todo por su familia. Hice un trabajo de convencimiento, pero desde lo humano, porque la parte económica fue lo más sencillo. Le dije que acá estaría bien, que lo apoyaríamos y le daríamos todas las condiciones. Hablamos bastante, y entonces comencé a ver la utopía como una realidad”, relató.

La llegada de Navas a Newell’s cambió la percepción del club, tanto dentro como fuera de Argentina.

“Mirá, él tiene valores muy marcados que todos siempre queremos. Algo que acá demostró la clase de persona que es fue su ambiente familiar: siempre unidos. Su padre ha estado acá siempre con él, sus hijos, su esposa... eso ha sido un ejemplo espectacular para el camerino”, acotó.

Ya con camino recorrido y con Keylor evaluado como el mejor portero de Argentina y figura clave de Newell’s, Astore solo califica el fichaje como:

“Un golpe trascendental.”

En el círculo dirigencial del fútbol argentino todavía le preguntan a Astore cómo hizo posible traer a un tricampeón de Champions League a Newell’s, y él simplemente sonríe, recordando cómo hasta él mismo se sorprendió al recibir el “sí” de un futbolista de élite mundial.