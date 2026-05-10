Fútbol

Kevin Briceño y su dardo a Marcel Hernández: ‘Yo no voy a demandar como lo hizo él’

Tras un intercambio de palabras al finalizar el duelo ante Herediano, el arquero de Cartaginés, Kevin Briceño, lanzó una fuerte crítica a Marcel Hernández

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Por Steven Torres
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
El atacante cubano Marcel Hernández buscó al portero brumoso Kevin Briceño para recriminarle al final del partido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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