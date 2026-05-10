Kevin Briceño y su dardo a Marcel Hernández: ‘Yo no voy a demandar como lo hizo él’

Al final del compromiso de semifinales entre Herediano y Cartaginés, el guardameta brumoso, Kevin Briceño, y el delantero Marcel Hernández sostuvieron un intenso intercambio de palabras que caldeó los ánimos en el terreno de juego.

Una vez finalizado el cotejo, el conflicto escaló cuando Hernández increpó airadamente al portero blanquiazul. La situación alcanzó tal punto que el estratega José Giacone debió intervenir personalmente, junto a otros miembros del cuerpo técnico, para retirar al ariete y evitar que el altercado pasara a mayores.

Durante las entrevistas posteriores al partido, se consultó a Briceño sobre el incidente: “Nada, no pasó nada. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Yo no voy a demandar algo que pasa en la cancha como lo hizo una vez él, que estando acá (Cartaginés) demandó a una persona de otro equipo y esas cosas no van, al final lo que lo decimos ahí ya queda”.

La fricción entre ambos futbolistas se originó en una acción dividida al minuto 96′. En dicha jugada, el atacante cubano impactó con fuerza al portero brumoso en la disputa por el esférico; tras el choque, el cubano permaneció tendido sobre el césped con muestras de dolor en su rodilla derecha.

👀 Esa rodilla de Marcel pic.twitter.com/dxMTNeDSGX — TD Más (@tdmascrc) May 10, 2026

El episodio al que se refería Briceño ocurrió en enero de 2022 entre Marcel y Mariano Torres, cuando el cubano jugaba con Cartaginés.

En aquel momento el atacante cubano interpuso una denuncia ante el Tribunal Disciplinario, por un intercambio en un partido. “Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje, Mariano está insultándome. Me estaba diciendo ‘cubano de mier..., muerto de hambre”, declaró Hernández en 2025.

Esta denuncia de Marcel finalmente fue desestimada por el Tribunal Disciplinario, al considerar que no existían elementos suficientes para determinar la existencia de la conducta denunciada.

La tensión entre ambos se reavivó en noviembre de 2025 con un nuevo careo al cierre de un encuentro. En esa ocasión, el capitán morado manifestó: “Le gusta el show. Cuando están los periodistas le gusta hablar; a él le gusta decir cosas en los micrófonos y ensuciar. A mí me ensució con mentiras que él dio; cuando tenía que dar la cara (en la denuncia), no la dio, dejó solo al presidente de Cartaginés, y yo fui. Lo ensucia a uno y no aparece. Ahora viene y hace lo mismo cuando están ustedes”, manifestó Torres.