Kevin Briceño y Johan Venegas casi se van a los golpes, ¿qué dijo Carevic?

Andrés Carevic, entrenador de Cartaginés, no escondió su molestia por el empate 1 a 1 contra Guadalupe.

El timonel además dio su opinión sobre el enfrentamiento que se dio entre dos de sus futbolistas de peso: Kevin Briceño y Johan Venegas. Los dos jugadores casi se van a los golpes después de fuertes reclamos del arquero al delantero tras el empate; sus compañeros tuvieron que intervenir para separarlos.

-¿Qué le pareció el empate ante Guadalupe?

-Sí, pero independientemente de que no hay buen funcionamiento pues quedo contento con la actitud. No se jugó bien, pero les resalto la actitud por lapsos, eso no es negociable y no puede faltar en nuestro equipo. Nuestro plantel es aguerrido, lo que tenemos que retomar es esto de la actitud. Nosotros vamos a atacar todos y defender todos.

-¿Pronto recuperará a los lesionados?

-Siempre la pausa es buena porque nos permitió recuperar. Ahora esperamos tener pronto a Douglas López y a Cristopher Núñez.

-Se le vio molesto con la zona ofensiva

-El tema es que no estuvimos finos en el último pase, ni en el último tramo. Debimos de querer más, ir más allá y tener más presión tras pérdida, siento que debemos retomar esa parte y ser más precisos en el último tramo de juego.

-¿Qué le faltó a Cartaginés?

-No fuimos agresivos, pero debemos retomar lo que veníamos haciendo. Solo nos queda esforzarnos y volver al compromiso para si tenemos que ganar los partidos a punta de esfuerzo pues lo haremos.

-¿Tácticamente el juego fue complejo?

-Lo que pasa es que debemos tratar de buscar alternativas. El partido no salió como queríamos, nos empataron. Al final de cuentas vino el gol de ellos, eso nos llevó a modificar y lo intentamos... Esto es parte del fútbol.

-¿Qué piensa de lo sucedido entre Kevin Briceño y Johan Venegas? Casi se van a los golpes...

-Lo que me estás diciendo no tengo esa información, pero esto es fútbol. No hay que llegar a los golpes, yo estoy de acuerdo que se hable fuerte. Yo soy la cabeza del grupo, pero cuando tengo que hablar fuerte pues lo hago, más en un partido como hoy donde la problemática del equipo fue la actitud. Si se habla fuerte es para mejorar.

-¿Su equipo careció de ofensiva?

-Intentamos ir al frente los últimos minutos del partido, pero debimos hacerlo más. Los últimos siete minutos del juego fueron los buenos, pero no podemos dejar de ser agresivos. Debimos atacar más.