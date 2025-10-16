Cartaginés volvió a sufrir y podría pasar de pelear el liderato a ser cuarto lugar de la Primera División

Cartaginés sufrió como suele hacerlo. El partido ante Guadalupe que empataron 1 a 1 tuvo de todo y bien lo pudieron perder; no obstante el penal detenido por Kevin Briceño a John Jairo Ruiz en el 90′ fue un respiro para los azules.

Los brumosos tuvieron un partido extraño, porque en la primera parte dominaron, tuvieron ocasiones para marcar dos dianas y parecían tener un duelo controlado; sin embargo el segundo tiempo fue una verdadera pesadilla, la cual terminó llevándolos a un desempeño inesperado y que los pone a tambalearse en la zona de clasificación, porque si Alajuelense le gana a Herediano este jueves los enviará al cuarto lugar.

Los blanquiazules tienen 19 puntos, mientras que la Liga posee 18 con un partido menos. Cartaginés pasó de estar peleando el liderato que tiene el Saprissa con 23 puntos a quedar cerca del último puesto que da un boleto a semifinales.

El encuentro ante Guadalupe tuvo un gran protagonista: el videoarbitraje. La herramiento arbitral le dio un penal le quitó un penal a los brumosos, también le dio uno a Guadalupe, pero también le anuló un gol a los de Goicoechea. Ante esto, el cotejo terminó muy caliente, sobre todo por el gol anulado a los guadalupanos. Fernando Palomeque, entrenador de los de San José, fue expulsado al reclamar la falta que terminó en la pena máxima.

“Sabemos que llegamos a una plaza difícil, Cartaginés es de los mejores del torneo y nosotros queremos destacar, por lo que hay que seguir luchando para pelear arriba. Nosotros trabajamos fuerte en la semana y vamos a jugar siempre ofensivos. Vamos iniciando bien esta segunda vuelta”, aseguró Joao Malek, delantero de Guadalupe a FUTV.

Del lado de Cartaginés destacó el vértigo y la velocidad de Marco Ureña, el delantero de Cartaginés no se cansó de atacar, de buscar un chance en el cierre, al punto que rozó la anotación dos veces; sin embargo careció de puntería. Otro que destacó en la ofensiva de los de la Vieja Metrópoli fue Johan Venegas, el goleador marcó la diana de su club al minuto 37 y luchó por los tres puntos hasta el pitazo final; pero su esfuerzo no dio el triunfo.

El cuadro de Andrés Carevic corrió, metió y buscó cómo generar ofensiva. En actitud no se le puede cuestionar al equipo blanquiazul, pero sí en concentración, ya que la diana guadalupana fue una clara falencia de marca. Lautaro Ayala fue el encargado de poner el 1 a 1 definitivo.

Cartaginés deja una duda, ahora la lucha de los brumosos es evitar como sea que este resultado se traiga abajo su rendimiento al punto de sacarlo de zona de clasificación.

“Un resultado que no es el que queríamos. Debimos sumar de tres, queríamos ganar, pero ahora solo queda corregir. Ahora viene una visita fuerte en Puntarenas y debemos recuperar los puntos que dejamos contra Guadalupe”, sentenció Luis Flores, volante de Cartaginés a FUTV.

“Siento que equivocamos un poco, pero fue porque los volantes de ellos presionan bien. Buscamos el juego directo, por momentos nos rindió resultado la forma; nos faltó terminar las jugadas. Debemos pensar en eso porque vienen partidos importantes como el de Motagua. Ahora reconocemos los errores y vamos para adelante”, agregó.