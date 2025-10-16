Fútbol

Cartaginés volvió a sufrir y podría pasar de pelear el liderato a ser cuarto lugar de la Primera División

Cartaginés empató con Guadalupe y si Alajuelense gana, los brumosos cederían lugares en la tabla

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Cartaginés enfrentó a Guadalupe, este miércoles en el estadio Fello Meza. Prensa CSC.
Samir Taylor de Guadalupe marcó al jugador del Cartaginés, Jesús Batiz. (Prensa CSC./Prensa CSC.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésGuadalupePrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.