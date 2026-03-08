Kenneth Vargas da mensaje que golpea directamente la ilusión de la afición de Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenneth Vargas fue la figura de Alajuelense en la fecha pasada ante Cartaginés.

Kenneth Vargas, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, se había convertido en los últimos partidos en una pieza clave en la ofensiva eriza.

El artillero fue figura ante CS Cartaginés y también frente a San Carlos. En los primeros minutos de ese encuentro fue un dolor de cabeza para la defensa rival, pero una dolencia aparentemente muscular lo afectó durante el cotejo y tuvo que salir de cambio.

Aunque el club manudo todavía no ha dado un dictamen oficial sobre su lesión, el propio futbolista publicó un mensaje en redes sociales que golpeó la ilusión rojinegra de contar con él para el vital partido del martes a las 9 p. m. contra Los Angeles FC.

“Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo pasó lo que ningún futbolista quiere que le pase. En estos momentos tan importantes para el club solo queda apoyar y darle todos mis ánimos a mis compañeros”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible”, agregó.

Con este mensaje queda claro que Vargas no estará disponible para el compromiso por los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup.