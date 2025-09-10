Kenneth Vargas acepta la culpa de los jugadores de la Selección de Costa Rica

Los jugadores de la Selección de Costa Rica se mostraron decepcionados luego del empate contra Haití.

Kenneth Vargas, futbolista de la Selección de Costa Rica que marcó diferencia en el primer tiempo ante Haití, afirmó tras el empate 3-3 que los malos resultados obtenidos en la fecha eliminatoria son responsabilidad total de los jugadores.

Costa Rica empató 1-1 contra Nicaragua y repitió la igualdad, 3-3, frente a los haitianos.

“Es responsabilidad de los jugadores; al final de cuentas, somos los que jugamos. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Somos los que tomamos decisiones”, afirmó.

Vargas reconoció que sumar apenas dos puntos de seis posibles deja en evidencia el mal rendimiento del equipo.

“Sabemos que no es el puntaje que queríamos. Tenemos que ir a Honduras a ganar y luego vencer a Nicaragua, pero hay que ser autocríticos. Debemos asumir la responsabilidad y tener claro lo que nos estamos jugando”, agregó.

Sobre la tensa relación actual entre la afición y el plantel, el delantero admitió que el equipo es consciente de que deben recuperar la confianza de la gente.

“Al final, esto es de todos, jugamos todos. Nosotros nos hemos ganado este ambiente, y ahora debemos buscar recuperar la confianza. Vamos a ir a Honduras y luego regresar para hacer las cosas bien contra Nicaragua”, concluyó.

Kenneth Vargas fue una de las figuras del empate ante Haití: marcó uno de los tres goles de la Selección y asistió otro.