Kenneth ‘Pollis’ Tencio tiene a la vista una exigente temporada internacional

Kenneth 'Pollis' Tencio se entrenó en el ‘BacPark by 10cio’, en Jacó, antes de partir a Europa este lunes.

El ciclista de freestyle de BMX Kenneth Pollis Tencio dará inicio a su temporada internacional 2026 en Europa, con el objetivo de sumar puntos y ascender en el ránking de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Kenneth, quien se entrenó en el ‘BacPark by 10cio’, en Jacó (cantón de Garabito), partió este lunes 4 de mayo rumbo a Montpellier, Francia, sede del primer evento de la temporada, que se estará realizando del 13 al 17 de mayo en el marco de la UCI BMX Freestyle World Cup.

“Vamos muy positivos al primer torneo internacional. El trabajo previo en el parque fue excelente. Nuestra intención es llegar a Montpellier una semana antes del evento para entrenar en la pista”, indicó Tencio mediante un comunicado de prensa.

La Copa del Mundo UCI de BMX Freestyle 2026 consta de cuatro paradas en la temporada, iniciando en mayo en territorio francés. Posteriormente, competirá en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del 6 al 9 de agosto.

Luego estará presente en Shanghai, China, del 15 al 18 de octubre, y finalmente la cuarta fecha será del 26 al 29 de noviembre, en una sede por designar.

“La idea es mejorar mi puesto en el escalafón mundial, donde hoy estoy en la posición 12. Conforme pasen las fechas y todo salga como lo planificamos, cerraremos el año dentro del top 10 del mundo”, explicó Tencio.

Kenneth Tencio, quien se ubicó en el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue parte de un campamento realizado en Jacó, en el parque que él mismo diseñó, junto a los “riders” del equipo Red Bull, con quienes compartió y aprovechó para mejorar en diferentes aspectos técnicos de cara a la temporada 2026.

El pedalista costarricense admitió que será un año muy competitivo, en el que no solo espera avanzar en el escalafón de la UCI, sino también experimentar con nuevos trucos de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.