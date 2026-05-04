Fútbol

Kenneth ‘Pollis’ Tencio tiene a la vista una exigente temporada internacional

El ciclista de freestyle BMX Kenneth ‘Pollis’ Tencio viajó a Europa para competir en su primer evento fuera del país en el 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Kenneth Pollis Tencio ‘BacPark by 10cio’ UCI BMX Freestyle World Cup Montpellier, Francia 4 de mayo de 2026 Cortesía: Olman Mora
Kenneth 'Pollis' Tencio se entrenó en el ‘BacPark by 10cio’, en Jacó, antes de partir a Europa este lunes. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)







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Kenneth ‘Pollis’ Tencio‘BacPark by 10cio’UCI BMX Freestyle World Cup.Montpellier, Francia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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