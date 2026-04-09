Kenneth ‘Pollis’ Tencio tendrá un nuevo reto en la casa que forjó con sus ahorros

Kenneth 'Pollis' Tencio competirá este domingo en Jacó, en un evento avalado por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

El ciclista costarricense Kenneth Pollis Tencio tendrá este domingo 12 de abril un nuevo desafío en “Bac Park by 10cio”, ubicado en Jacó, Garabito, donde 13 atletas de cinco países buscarán sumar valiosos puntos para el ranquin de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en la primera parada del Tour C1 del BMX Freestyle 2026.

De esta forma, el inicio del ciclo olímpico convocará en el cantón puntarenense a representantes tanto masculinos como femeninos de Alemania, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Francia y Costa Rica.

Para el atleta olímpico de Tokio 2020, la competencia será “muy disputada por la calidad de los rivales, entre ellos Daniel Sandoval, múltiple medallista de X Games, o Maxime Chalifour, actual campeón de Canadá”.

“Todos vienen por lo mismo: luchar por los 200 puntos para el primer lugar que otorga el ranquin de la UCI. Muchos de ellos tienen una semana de estar preparándose en el ‘Bac Park by 10cio’; esto demuestra la seriedad del evento y el nivel de nuestro parque de entrenamiento”, mencionó Tencio.

Asimismo, Pollis Tencio se mostró orgulloso de “Bac Park by 10cio”, el cual ha levantado con sus propias ahorros y con el apoyo de préstamos de sus patrocinadores, no solo para tener un lugar donde entrenar, sino también para realizar competencias internacionales.

Para el año 2026, existen múltiples paradas de categoría C1 (Clase 1) dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para la disciplina de BMX Freestyle. Los eventos C1 son competencias internacionales que otorgan puntos para el ranquin mundial, explicó el periodista Olman Mora.

El evento iniciará a las 10 a. m., y los organizadores también tendrán varias actividades y juegos en las afueras de la sede. La entrada tiene un costo de ₡2.000 colones general y, con esta, los asistentes podrán participar por premios durante la competencia.