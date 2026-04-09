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Kenneth ‘Pollis’ Tencio tendrá un nuevo reto en la casa que forjó con sus ahorros

El ciclista de frestyle, Kenneth ‘Pollis’ Tencio, será parte de la organización y competirá en un evento en Jacó

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Por Juan Diego Villarreal
Kenneth 'Pollis' Tencio competirá este domingo en Jacó, en un evento avalado por la Unión Ciclística Internacional (UCI). (Rafael Pacheco Granados)







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Kenneth ‘Pollis’ Tencio“Bac Park by 10cio”,BMX freestyleTour C1 del BMX Freestyle 2026.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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