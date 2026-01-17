Kenay Myrie ya sufrió con el frío de Dinamarca

Kenay Myrie ya se tuvo que enfrentar a uno de los principales obstáculos que puede encontrar en Dinamarca, donde ahora vivirá gracias a su contrato con el Copenhague danés: el tico ya probó el frío.

Myrie entrenó por primera vez con su nuevo club y tuvo que lidiar con temperaturas de 2° centígrados. Ante esto, el futbolista tuvo que utilizar ropa especial, también un estilo de bufanda y buscar entrar en calor.

El club danés reportó en su página de internet que por primera vez Myrie utilizó la camisa del Copenhague.

“Nuestro nuevo lateral derecho costarricense, Kenay Myrie, saludó a sus compañeros por primera vez y entrenó con ellos”, se lee en el comunicado.

El próximo reto del Copenhague a nivel competitivo será el martes 20 de enero por la Liga de Campeones de Europa, cuando enfrenten al Nápoli de Italia. De entrada, es difícil que Kenay sea convocado para el partido.

Un duelo que llama mucho la atención es el que tendrá el Copenhague contra el Barcelona, el 28 de enero, también por la Liga de Campeones de Europa.

Kenay Myrie llegó al plantel de Dinamarca luego de una transferencia desde el Saprissa. Los daneses pagaron alrededor de un millón de dólares por el juvenil de 19 años.