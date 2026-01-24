Kenay Myrie ya sintió la ‘pierna fuerte’ del fútbol europeo (video)

Kenay Myrie tuvo sus primeros minutos con el Copenhague de Dinamarca y pudo comprobar la “pierna fuerte” del balompié europeo.

El lateral derecho tico sufrió una dura entrada en el encuentro que su equipo ganó 3-2 ante el B.93, en un amistoso disputado de cara al regreso de la competencia en Dinamarca, previsto para febrero próximo.

En la jugada se observa a Myrie disputando el balón con intensidad, cuando un rival carga con fuerza su cuerpo y se produce un choque de piernas, tras el cual Kenay termina en el césped visiblemente adolorido. De hecho, el tico tuvo que recibir atención médica.

Posteriormente, Myrie regresó al terreno de juego y pudo continuar con normalidad.

El susto de Kenay.



Aunque se tratara de un partido amistoso, #KM18 no se escondió y comprobó antes del minuto 20 que en Dinamarca se juega con la pierna fuerte.



Myrie tuvo que ser atendido pero volvió al campo con normalidad. pic.twitter.com/dXRVkQnTHY — Julio Vacacela (🇪🇨@🇩🇰) (@juliovacacela) January 23, 2026

El director deportivo del Copenhague, Sun Smith, se refirió tras el partido a los planes que tiene el club con Kenay Myrie.

“Creemos que Kenay es un lateral derecho interesante, con buen físico y buen tamaño; en general, un poco más alto de lo que hemos tenido antes en esa posición. Es un jugador del que tenemos grandes expectativas a medio plazo, con una dinámica fuerte hacia adelante y una personalidad potente”, manifestó a Copenhagen Sundays.

Smith explicó que están a la espera de ver cómo cierra el mercado de fichajes, pero que, de entrada, podrían afrontar lo que resta de la temporada con Myrie como lateral derecho.

“No estoy aquí para comparar a Kenay con otros jugadores. En el FC Copenhague, un lateral debe saber defender, pero también aportar mucho en ataque, y estamos bastante seguros de que Myrie aportará ambas cosas”, añadió.

Kenay Myrie llegó al Copenhague luego de un seguimiento que realizó el club danés a sus actuaciones con Saprissa, institución a la que le compró su ficha por cerca de un millón de dólares.