Kenay Myrie fue titular por primera vez con el Copenhague y jugó a -2°

Kenay Myrie conduce un balón en el juego entre el Copenhague y el B.93.

Kenay Myrie ya jugó con el Copenhague de Dinamarca. El lateral nacional fue titular en un amistoso de su nuevo club.

El defensor actuó durante 70 minutos en el compromiso que su equipo ganó 3-2 ante el B.93, un conjunto de la primera división danesa.

Según la página oficial del Copenhague, el cotejo fue complejo desde los primeros minutos. El B.93 llegó con una propuesta muy ofensiva, lo que exigió a la zaga del plantel del tico.

Myrie tuvo bastante trabajo defensivo, pero también logró proyectarse al ataque para aportar en la búsqueda de la anotación.

Una de las pruebas que tuvo que sortear el exsaprissista fue jugar a una temperatura muy baja. El partido se disputó a -2 °C. Para combatir esto, el nacional utilizó guantes y una licra térmica por debajo de su pantaloneta.

Julio Vacacela, periodista que vive en Copenhague, reportó en su perfil de X la actividad de Myrie y destacó que jugó junto a compañeros que no tuvieron participación en el partido que el plantel empató 1-1 contra el Nápoli, por la Liga de Campeones de Europa.

Este cotejo amistoso también sirvió para que los equipos daneses comenzaran a soltar piernas de cara a la reanudación de la liga local. El próximo 8 de febrero, el Copenhague se enfrentará al Midtjylland.

En la clasificación general, el cuadro de Myrie es quinto, con 28 unidades, mientras que el líder del torneo es el AGF, con 40 puntos.

El futbolista costarricense llegó al plantel danés tras una negociación entre el club europeo y Saprissa, en la que los daneses desembolsaron cerca de un millón de dólares.