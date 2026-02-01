Fútbol

Kenay Myrie jugó 90 minutos y ya muestra su versatilidad en Dinamarca

Kenay Myrie volvió a jugar en un amistoso del Copenhague, pero lo hizo en dos posiciones

Por Esteban Valverde
Kenay Myrie conduce un balón en el juego entre el Copenhague y el B.93.
Kenay Myrie jugó por los dos laterales el duelo amistoso del Copenhague. (Copen/Copenhague)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

