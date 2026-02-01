Kenay Myrie jugó 90 minutos y ya muestra su versatilidad en Dinamarca

Kenay Myrie jugó por los dos laterales el duelo amistoso del Copenhague.

Kenay Myrie comienza a ganar confianza en el Copenhague de Dinamarca. El lateral costarricense disputó sus primeros 90 minutos completos con su nuevo club e incluso actuó en dos posiciones, pese a que el resultado final fue negativo: derrota 4-0.

El Copenhague enfrentó al AGF en un partido amistoso. Para este compromiso, el zaguero nacional inició como lateral izquierdo, pero en el segundo tiempo se desempeñó como lateral derecho.

Myrie jugó a perfil cambiado debido al debut del lateral portugués Aurélio Buta, quien se perfila como su principal competidor por la banda. Ya en el complemento, Kenay actuó en su posición natural.

El partido resultó extraño para el Copenhague, ya que tuvo mayor posesión del balón; sin embargo, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo sufrió cuatro goles en contra.

En cuanto al desempeño de Myrie, el exsaprissista mostró presencia ofensiva y confianza para encarar en el uno contra uno, buscando sacar ventaja por su costado.

El periodista ecuatoriano Julio Vacacela, quien reside en Copenhague, explicó que el conjunto danés utilizó un once alternativo y destacó la participación del costarricense.

“El once del campeón danés para este amistoso ante el líder de la liga incluyó mayormente jugadores alternativos. Noventa minutos para Kenay Myrie”, resaltó.

Kenay jugando por la izquierda en el primer tiempo. pic.twitter.com/AiCne4Bjtd — Julio Vacacela (🇪🇨@🇩🇰) (@juliovacacela) February 1, 2026

Myrie llegó al Copenhague luego de que Saprissa lo vendiera por un monto cercano al millón de dólares. El futbolista nacional ya había tenido participación en otro amistoso y ahora sumó su primer encuentro completo.

Una vez más, el costarricense tuvo que lidiar con las bajas temperaturas, al jugar con apenas 3 grados centígrados.

El próximo compromiso del Copenhague será el 8 de febrero ante Midtjylland, en el regreso de la Superliga danesa tras la pausa de invierno. El equipo de Myrie se ubica quinto en la clasificación con 28 puntos, mientras que el líder es el AGF, con 40 unidades, luego de 18 jornadas.