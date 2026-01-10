Fútbol

Kenay Myrie genera expectativa en Dinamarca y lamento en el Valencia de España

En Dinamarca hay ganas de ver a Kenay Myrie con la camisa del Copenhague, mientras que en España destacan cómo al Valencia se le escapó una promesa

Por Esteban Valverde
20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kenay Myrie en la última final contra Alajuelense marcó un golazo de chilena. (JOHN DURAN/John Durán)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

