Kenay Myrie genera expectativa en Dinamarca y lamento en el Valencia de España

Kenay Myrie en la última final contra Alajuelense marcó un golazo de chilena.

Kenay Myrie, lateral derecho del Saprissa que pasará al Copenhague de Dinamarca, ya comienza a generar expectativa en el plantel danés. Los principales medios del país europeo hicieron eco de la llegada de Kenay.

El medio Tipsbladet.dk recalcó que el Copenhague apuesta por un lateral joven como un proyecto a futuro.

“Es un gran talento que generó interés en otros clubes importantes, como el Valencia de España”, enfatizó.

En España, por su parte, medios como Estadio Deportivo o SuperDeporte destacaron que el Valencia no pudo cerrar el fichaje ante la aparición del Copenhague.

“La apuesta se quedó corta. La idea era testarlo hasta final de temporada y poder adquirirlo al final de la misma por unos 800.000 euros, que justamente es el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt. Pero, según ha develado el diario La Nación, el Copenhague irrumpió con fuerza en las últimas horas y se adelantó al Valencia con una propuesta mayor”, puntualizó Estadio Deportivo.

En el caso de SuperDeporte, el diario destacó el seguimiento que le habían dado en España al futbolista del Saprissa.

“Desde hace meses, el Valencia manejaba informes sobre él. No es una irrupción improvisada: el seguimiento es continuo y se apoya, además, en la buena relación institucional con Saprissa y en el precedente de Warren Madrigal, pero el Copenhague movió ficha”, acotó.

Kenay Myrie viajará en las próximas horas a Europa para cerrar su vínculo e integrarse de lleno al plantel danés; además, se convertirá en una de las ventas más importantes de la ‘S’ en los últimos tres años.