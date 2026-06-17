Jugador investigado por amaño de partidos participa en el Mundial 2026

Elye Wahi es titular con la selección de Costa de Marfil.

Un futbolista de la selección de Costa de Marfil que disputa la Copa del Mundo 2026 se encuentra bajo investigación en Francia por un presunto amaño de partidos, según informó The Athletic, la sección deportiva de The New York Times.

Se trata de Elye Wahi, jugador que ya tuvo participación en el torneo, cuando su selección enfrentó a Ecuador en el debut de ambas escuadras.

“El jugador de 23 años es objeto de una investigación en curso que busca determinar si Wahi, mientras jugaba para su club, el Nice, provocó deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido contra el Metz, disputado el 17 de mayo”, señala la publicación.

De hecho, el medio enfatizó que el futbolista fue arrestado en Francia antes del inicio de la Copa del Mundo para ser interrogado por las autoridades sobre el caso.

“Un portavoz de la fiscalía de Marsella declaró a The Athletic el martes: ‘Podemos confirmar que un futbolista de 23 años, que compite en la Ligue 1 francesa, fue arrestado el 29 de mayo en el marco de una investigación abierta por la fiscalía de Marsella por acusaciones de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”, agrega el artículo publicado este 17 de junio.

The Athletic indicó que, hasta el momento, no existe ninguna acusación formal contra el jugador. Sin embargo, la investigación continúa pese a que el deportista se encuentra participando en la máxima cita del fútbol mundial.

Por último, el medio estadounidense intentó obtener una reacción de la selección de Costa de Marfil y de la FIFA sobre el tema; sin embargo, ninguna de las partes respondió a las consultas.

El próximo partido de Costa de Marfil será el sábado ante Alemania, en Canadá.