Fútbol

Jugador investigado por amaño de partidos participa en el Mundial 2026

Futbolista estuvo detenido para ser investigado previo al Mundial 2026, pero aún así su selección lo tomó en cuenta para el torneo

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Por Esteban Valverde
Elye Wahi es titular con la selección de Costa de Marfil.
Elye Wahi es titular con la selección de Costa de Marfil. (FRANCK FIFE/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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